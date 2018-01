Burkina : Rupture de jeûne au Palais présidentiel

611 PARTAGES Partager Twitter

A l’initiative des musulmans travaillant au Palais présidentiel, le Président du Faso a reçu la communauté islamique, ce jeudi 22 juin 2017 à Kossyam, pour une cérémonie de rupture collective de jeûne de Ramadan.

La cérémonie de rupture du jeûne, en ce 27e jour du mois de Ramadan, a débuté par une lecture du Noble Coran. Puis ont suivi des bénédictions et des rappels sur les valeurs du jeûne musulman par le Cheickh Ismaël Derra et l’Imam Tiégo.

La rupture collective et la Salat Al Maghreb (la prière du soir-guidée par le Docteur Mohammad Isaac Kindo) sont intervenues avant les différents discours.

Il s’agit, selon le Cheickh Aboubacar Yugo, Représentant de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), d’une « réunion familiale » et témoigne d’un « amour interreligieux et intrareligieux ». La cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités et leaders religieux, notamment les communautés musulmane, catholique, protestante, traditionnelle, des Chefs d’Institutions, des membres du Gouvernement.

« C’est une première au Burkina Faso depuis la Haute-Volta jusqu’à nos jours. Nous sommes là pour rendre grâce à Dieu », s’est réjoui le Pasteur Samuel Yaméogo de la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME).

Il a remercié les musulmans d’avoir associé la communauté chrétienne et les Chefs traditionnels. Union de prière a été faite pour que règne la paix au Burkina Faso.

Noufou KINDO

Burkina 24