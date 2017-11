Classement Doing Business 2018 : Le Burkina Faso améliore ses performances

3 PARTAGES Partager Twitter

L’édition 2018 du classement « Doing Business » produit par la Banque mondiale vient d’être rendu public confirmant les performances de la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Danemark dans le peloton de tête tout comme dans le classement 2017. Le Rwanda et l’île Maurice confirment leur place de leaders africains et font leur entrée dans le top 50 mondial des pays les plus réformateurs dans l’amélioration de la qualité de l’environnement des affaires. 148ème sur 190 pays à l’issue du « Doing Business 2017 », Le Burkina Faso gagne 2 places, soit 146ème dans ce classement 2018.

Le projet Doing Business initié en 2002, mesure la réglementation des affaires et son application effective dans 190 économies et dans certaines villes au niveau infranational et régional. Il analyse, par ailleurs, les petites et moyennes entreprises au niveau national et mesure la réglementation s’appliquant à celles-ci tout au long de leur cycle de vie.

Ce classement en des termes plus simples mesure chaque année la qualité de l’environnement des affaires dans 190 économies du monde. Les critères majeurs de cette institution bancaire vont de l’électrification à la facilité de création d’entreprise, en passant par la pression fiscale et la protection du droit à la propriété.

Le Ghana démontre la meilleure performance ouest-africaine, se positionnant à la 120e place, suivi par le Cap-Vert (127e), la Côte d’Ivoire à la 139e et le Sénégal à la 140e place. Le Burkina Faso fait un bond en passant de la 148e à la 146e place dans ce classement 2018.

La Tunisie et l’Algérie, confrontées à la crise des hydrocarbures, montrent des signent de fébrilité en gardant les 88e et 166e places.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU Burkina24

Source: Doingbusiness.org & Jeune Afrique