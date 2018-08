107 PARTAGES Partager Twitter

La brigade de gendarmerie de Pama dans la région de l’Est a été visée par une attaque d’individus armés dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 août 2018, a appris Burkina24.

Aucun bilan officiel n’est encore disponible mais il est enregistré des dégâts matériels.

Des attaques contre les positions des forces de défense et de sécurité sont de plus en plus récurrentes dans la région de l’Est ces derniers mois.

Burkina24