Musique : Dimi DiTcHié présente « Aquarius seasson »

« Quel que soit ce qu’on veut faire dans notre vie, on est capable d’y arriver ». C’est cette pensée qui est développée dans l’album « Aquarius seasson » de l’artiste burkinabè Dimi DiTcHié, évoluant au Canada. « Aquarius Season », du français « saison du verseau », est un titre qu’il tire de son signe zodiaque verseau, et est composé de 4 chansons chantées en anglais et en français.

Dimi DiTcHié de son vrai nom Dimitri August Ousseni Roumba est un ingénieur de son, bibmequeur et artiste burkinabè évoluant à Toronto au Canada. Du Hip-hop en passant par la pop musique, la Trap ou encore la musique Nija, Dimi DiTcHié a fait ses premiers pas dans la musique en 2011 au Bénin lors de ces études. Auteur de l’album « Aquarius Seasson », qui veut dire « saison du verseau » car il est natif du signe verseau.

Cet album qui parle du développement personnel est sorti sur le marché de disque en 2016. Il est composé de quatre titres abordant plusieurs thèmes : le sexe, la drogue, l’alcool et particulièrement le développement personnel car, dit-il, « je suis un grand croyant du fait que, quel que soit ce qu’on veut faire dans notre vie, on est capable d’y arriver tant qu’on se donne les moyens d’y arriver ».

Dimi DiTcHié, ce passionné de la musique est auteur de plusieurs singles dont « Step On the Gas », « Succès », « Right Back », « Yaboin », « Thomas Sankara » et « Binga ». L’artiste envisage à long terme faire des concerts mais pour le moment, il compte faire connaitre sa musique aux mélomanes, les faire entrer dans son univers afin qu’ils puissent découvrir ce qu’il a à leur offrir.

Dans le but de se faire connaitre, sa stratégie de promotion de son album et ses singles passe par le marketing sur internet à travers les placements de publicité sur Facebook et sur les plateformes comme YouTube, Tidal, Spotify, GooglePlay, Soundcloud.

En même temps, il fait pousser ses chansons dans les radios de certaines universités au Canada en attendant qu’elles passent sur d’autres grandes chaines.

Vidéo – Le clip Yaboin de Dimi DiTcHié Burkina 24

En tant qu’étudiant en business de la musique et en production studio, Dimi DiTcHié compte développer aussi le label musique qu’il a créé intitulé « Young And Ambitious Rekordz », afin de travailler sur tout ce qui touche au management de la musique et de production en studio.

Saly OUATTARA

Burkina 24