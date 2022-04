Mines Advisory Group (MAG) : Avis à manifestation d’intérêt ferronnerie

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de l’exécution de certains de ses projets, Le Bureau de l’ONG internationale Mines Advisory Group (MAG) au Burkina Faso fait réaliser sous sa supervision des travaux en ferronnerie pour l’équipement de containers et aussi des magasins dans tout le pays. Elle souhaite mettre à jour pour une durée de 1 an renouvelable une seule fois selon le besoin et élargir sa base de données d’entreprises spécialisés en ferronnerie à retenir en vue d’ultérieures consultations restreintes.

Considérations Générales

Les travaux exécutés par les entreprises qui seront retenues à partir du présent avis de manifestation d’intérêt, des consultations restreintes et toute autre procédure subséquente devront être :

Conformes aux plans, pièces écrites et autres spécifications fournies,

Exécutés dans les délais d’exécution et selon les dispositions financières contenues dans les contrats,

Sous peine d’exclusion des procédures de sélections ultérieures, indépendamment des clauses contractuelles qui pourront s’appliquer par ailleurs.

Contenu du dossier, dépôt des dossiers et informations supplémentaires

MAG invite les entreprises intéressées à fournir la documentation suivante en trois exemplaires reliés (un original et deux copies) :

Une présentation de l’entreprise (activités ; nombre d’années d’expériences ; organisation technique et managériale), Une copie légalisée du registre de commerce, Une attestation de situation fiscale (ASF), Une attestation de non faillite datant de moins de 3 mois, Tous autres documents administratifs indiquant que le soumissionnaire est en règle vis-à-vis de l’administration fiscale, parafiscale et sociale,

L’adresse pour les retraits de dossier, les correspondances, le dépôt et l’ouverture des offres est:

Mines Advisory Group, Bureau du Burkina Faso Parcelle 11, Lot 36, Section RR, Zone C, Secteur 35, Ouaga 2000, Ouagadougou- Burkina Faso [email protected] 77 66 66 30 / 76 53 89 83

Pour recevoir le dossier complet, les entreprises doivent, au plus tard le 06 Avril 2022 à 17h manifester leurs intérêts à l’adresse suivante : [email protected] Fournisseurs agréés de la ferronnerie.

La présente procédure est ouverte pour la période du 1er avril 2022 au 07 avril 2022.

Toute demande d’informations complémentaire sera adressée à l’adresse ci-dessus.

Méthode de sélection et établissement de la liste restreinte

MAG dressera une liste restreinte d’entreprises sur la base de l’analyse des documents reçus, puis puisera dans cette liste pour ses consultations retreintes pour la durée d’une (1) année, renouvelable pour une année supplémentaire selon le besoin et à la seule discrétion de MAG. Les critères pour la sélection sur la liste restreinte sont l’existence et la validité des pièces administratives, la nature des activités et le nombre d’années d’existence, l’expérience générale par rapport aux projets de la ferronnerie, l’organisation technique et managériale, les moyens humains et matériels (camion de livraison) et le prix unitaire de chaque équipement.

Veuillez noter que :

MAG se réserve le droit de déclasser les entreprises dont les performances lors de marchés antérieurs avec lui n’ont pas été satisfaisantes, Le présent avis de manifestation d’intérêt ne saurait être considéré comme une promesse de contrat de quelque nature que ce soit. MAG se réserve le droit de ne pas y donner de suite, Les frais éventuels liés à la présente procédure ne donneront lieu à aucun remboursement de la part de MAG,

Pour MAG

Sébastien BARRAUD

Représentant Régional des Programmes du Burkina Faso et du Niger

