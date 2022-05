Charleroi : Le jour où Hervé Koffi simule des crampes pour aider ses coéquipiers à rompre le jeûne

0 Partages Partager Twitter

Hervé Koffi rend service à des coéquipiers à l’occasion du mois de ramadan. Le gardien numéro 1 des Etalons est connu pour sa grande ferveur religieuse chrétienne. Ce n’est pas ce qui l’empêche de respecter la foi des autres.

Et cela, le Burkinabè l’a prouvé en match de championnat de Belgique il y a quelques jours. La scène a surpris tout le monde. En effet, après sept minutes de jeu, « Le chat » est victime de « crampe ».

Alors, pendant que les médecins de l’équipe s’occupent de lui, deux de ses coéquipiers en profitent pour rompre le jeûne. En effet, il n’existe aucune disposition pour marquer une pause pour permettre aux jeûneurs de rompre le jeûne.

Son coéquipier Adem Zorgane témoigne à travers des propos rapportés par Walfoot : « Je travaille sur ça, c’est une période difficile pour nous, car on ne peut pas manger pendant la journée. Mais Dieu nous donne la force, c’est dans la tête. Et après 7 minutes, on a pu manger quelque chose ». En réalité, fait-il savoir, tout avait été préparé avec Hervé Koffi et le Burkinabè a bien accepté ce manège.

« Si un autre joueur qu’Hervé faisait ça, il aurait dû sortir et nous aurions joué à 10. Bayo et moi faisons le Ramadan et nous avions prévu ça », reconnait Zorgane. Cet arrangement entre coéquipiers amène à réfléchir sur la prise en compte de ces sujets dans le règlement du championnat belge. Cependant, Charleroi a perdu (1-0) sur le terrain du KV Malines.

