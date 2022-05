Musique : La cantatrice Habibou Sawadogo lance « Barka », son 8e album

0 Partages Partager Twitter

Le jeudi 5 mai 2022, le 8e album de Habibou Sawadogo a vu le jour. « Barka », c’est le nom de ce joyau. A travers cet opus de 12 titres, dont 11 et un remix, la cantatrice entend remercier tous ceux qui la soutiennent depuis maintenant 20 ans.

Habibou Sawadogo est une artiste musicienne burkinabè née à Bobo-Dioulasso. Elle intègre la sphère musicale en 2002, mais c’est en 2005 qu’elle sera révélée au grand public avec son album « Rogmik Reem » qui a fait danser plus d’un, et depuis elle ne s’est plus séparée de son micro. Sortie d’album par-ci, distinction par-là. Et ce, depuis maintenant 20 ans.

Pour donc couronner ces belles années de durs labeurs, Habibou Sawadogo, l’une des icônes de la musique traditionnelle célèbre cela, avec ce qu’elle sait si bien faire en lançant un album qui marque le 8e de sa discographie. « Barka », traduit de la langue nationale moré signifie « merci ». Comme pour dire merci à tous ceux qui la soutiennent depuis le début de sa carrière jusqu’à maintenant.

Dans ce concentré de 11 titres et un remix dont 12 titres en gros, l’artiste aborde des thématiques comme l’amour, l’entente, la paix au Burkina Faso, et le vivre ensemble. « Boinga », est un titre de l’album. Dans ce son, elle demande pourquoi les gens ne s’aiment pas tant, ainsi elle passe par ce titre pour souhaiter l’entente et l’amour partout. « Tond Fan Ya Yembre », quant à lui prône le vivre ensemble.

« Une tournée nationale prévue »

Toujours fidèle à son style qu’est le tradi-moderne, une fois de plus elle a fait ses preuves sans aucun complexe. C’est d’ailleurs cette marque de fabrique qui va charmer sa maison de production Artiste distribution qui l’accompagne, à en croire Télesphore Bationo, son producteur.

« En tant que label de production, la charge est assez lourde, nous avons voulu faire cet album en restant dans le style que l’artiste a l’habitude de faire. Quand vous regardez l’album, les titres qu’elle a voulu faire pour rester au pays sont là, et les titres qui sont faits pour que moi je puisse viser l’international sont aussi là », a-t-il indiqué.

A l’occasion de ses 20 ans de carrière, il est prévu une tournée nationale, qui débutera le 05 juin 2022, à Kaya, ville d’origine de la talentueuse Habibou Sawadogo. Le choix de cette localité est une façon pour elle de dire merci à ses parents et également profiter de leur bénédiction pour la suite de sa carrière. Ensuite, viendra un grand concert à Ouagadougou le 24 septembre 2022, et par la suite, elle compte attaquer les autres régions du Burkina Faso.

L’album est disponible au prix de 5.000 FCFA, sous format de clé USB. La vente démarrera à Kaya dans sa ville natale. L’album sera également sur la plateforme de téléchargement www.artistedidtribution.com dans les jours à venir.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina24

