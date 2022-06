Lutte contre les violences basées sur le genre dans le Boulgou : Les femmes agonisent à Zabré

0 Partages Partager Twitter

Les violences basées sur le genre sont récurrentes dans la localité de Zabré, une commune de la province du Boulgou dans la région du Centre-Est. Un cadre d’échange avec les femmes dans la matinée du 04 juin 2022, à la mairie de Zabré, nous a permis de toucher du doigt la situation. Il ne se passe pas un seul jour sans qu’il n’y ait de plaintes des victimes et au moins 3 cas de violences basées sur le genre sont enregistrés par jour dans cette localité, selon l’Action Sociale.

La suite après cette publicité

Mariam Zinzoné, Secrétaire Générale de la Coordination des Femmes de Zabré, lance un cri de cœur au niveau des Organisations Non Gouvernementales et structures habilitées pour des sections de sensibilisations, ateliers de formation et autres, pour éradiquer le phénomène.

Il ne se passe pas un seul jour sans que l’action sociale n’enregistre au moins 03 cas des violences basées sur le genre (VBG). Selon l’agent de l’action sociale, les VBG sont récurrentes dans cette localité et les femmes sont les premières victimes. On en dénombre plusieurs types, selon ses explications. Des violences conjugales, familiales, conflits de terres, des allégations de sorcellerie et autres. A l’en croire, le phénomène est criard dans cette localité et aussi complexe.

« Si la collaboration entre Gendarmerie et Commissariat est au beau fixe, ce n’est pas toujours le cas avec la justice qui souvent ne fait pas de feed-back à notre niveau », confie Y. Dieudonné Ouoba chef de service social à Zabré qui nous a assistée dans les échanges avec les femmes de la localité. A l’en croire, beaucoup de victimes abandonnent les procédures judiciaires soit par manque de moyens car le tribunal de Grande instance de Tenkodogo, chef-lieu de la province, est à 110 kilomètre de Zabré.

Aussi, le manque d’informations rend-il l’accès de la justice difficile à ses femmes et la méconnaissance des droits et textes également pèse énormément sur ces victimes qui ne savent pas à quel saint se vouer. Ainsi, abandonnent-elles les voies judiciaires pour se replier sur elles-mêmes.

Cependant, a dit Y. Dieudonné Ouoba, nous continuons les sensibilisations car ce n’est pas facile. « Il faut avouer que les victimes ont aussi peur de dénoncer car après, les relations entre les familles se détériorent alors qu’au niveau de l’action sociale, nous faisons tout pour le règlement à l’amiable afin de ne pas disloquer les familles à cause des enfants », dit-il.

« No us lançons un cri de cœur aux Organisation s Non Gouvernemental es et Structures habilité e s pour des formations, sensibilisations… sur les violences basées sur le Genre »

« A ce jour, nous pouvons dire que nous avons enregistré plusieurs cas de violences basées sur le genre », a laissé entendre Mariam Zinzoné, Secrétaire Générale de la coordonnatrice des femmes de Zabré. « Ici les cas de violences basses sur le genre sont récurrents et nous ne savons pas quoi faire.

Nous vous remercions pour votre initiative et par votre canal nous demandons à des Organisations Non Gouvernementales et structures habilitées à venir tenir des formations dans notre zone sur les violences basées sur le genre et même impliquer les hommes », a-t-elle lancé.

Mariam Zinzoné nous confie que le cas plus grave fut en 2021 avec Awa Gouba victime, de coups et blessures de la part de son mari et de sa coépouse. « C’est la communauté musulmane qui m’a appelé et nous l’avons envoyée au Centre Médical avec Antenne de Zabre pour ses soins » souligne-t-elle. « Après, nous avons suivi les démarches, pour voir comment nous allons trouver un consensus dans ce couple.

Quand la famille du monsieur s’est déplacée pour venir ici pour la résolution du conflit, certains même m’ont intimidé pour dire que la famille du monsieur est traditionnaliste et qu’il pourrait m’envoutée parce que je suis femme », a laissé entendre Mariam Zinzoné. Et de poursuivre que quand la famille est arrivée à Zabré, elle est allée les saluer et elle leur a expliquée la situation et demander pardon de voir leurs fils afin que les deux femmes s’entendent.

C’est le lieu pour Mariam Zinzoné de saluer le travail remarquable de l’Action sociale dans la résolution de certaines violences et sa promptitude et son soutien aux côtés des victimes. Si certaines victimes ont refusé de relater leurs cas par peur d’autres par contre se sont confiés à nous.

« Tout est parti d’une histoire banale », nous relate A.B « Ma coépouse a accusé ma fille de 15 ans de s’être assise sur son sable qu’elle avait stocké à la maison. Elle a commencé à battre l’enfant violemment. En tant qu’une mère, je me suis levée pour l’attraper en lui demandant pardon. C’est là que qu’elle a commencé à me battre aussi et cela avec l’aide de notre époux.

Ils m’ont battue violemment, ensuite ils m’ont hachée sur ma tête, tout mon corps et comme si cela ne suffisait pas mon mari a mordu ma fille, son propre enfant pour sa femme. Le voile que je portais a été taché de sang et je l’ai toujours car je ne l’ai pas lavé. J’ai dû sortir pour me rendre à la Gendarmerie et quand je suis arrivé les gendarmes ont eu de la compassion et ont demandé à un des leurs de m’aider et ils m’ont demandé qu’est ce qui s’est passé ?

J’ai dis que c’est mon mari et ma coépouse qui m’ont fait cela. Ils m’ont ensuite accompagnée dans un centre de santé où j’ai reçu des soins par la grâce de dieu. Quand mon mari a vu que l’affaire pourrait se déporter à la justice, alors il a fait des échographies qui révèlent que ma coépouse était enceinte et que je l’ai battue et elle a perdu la grossesse.

Et quand nous avons été à l’action sociale avec l’affaire, il a amené les papiers de l’échographie. Et quand nous sommes repartis à la gendarmerie, les gendarmes ont été étonnés d’entendre de tels propos venant de leur part. Puisque je suis arrivée à la gendarmerie dans un état critique et urgent. Mon ordonnance a couté plus de 40000f CFA. »

Concernant l’histoire de la grossesse, une voisine crie au mensonge du mari et de la coépouse. Elle a étayé ses propos en avouant avoir vu la coépouse en question faire ses prières quotidiennes, chose qui ne se fait pas chez les musulmans. En effet dans la religion musulmane, il n’est pas permis à une femme en état d’impureté comme les menstrues, accouchements, fausses couches de faire ses prières pendant ces quelques jours. « Je n’ai même pas de toilette ni de cuisine. Sois je me douche tard dans la nuit ou très tôt le matin ».

Toujours selon les explications de A.B, c’est une dame qui a eu pitié de sa fille et elle a pris les soins de l’enfant en charge et lui a même fait faire un vaccin comme son père l’avait mordu. « Finalement, l’Action sociale nous a traduit en justice afin que la justice tranche. C’est ainsi que l’un des agents de l’Action sociale qui était en service ici m’a demandé d’abandonner l’affaire. Car je ne pourrai pas avoir les moyens de poursuivre l’affaire et en plus, je peux perdre le procès, vu déjà qu’ils ont des documents justifiants que la coépouse était enceinte et que je l’ai frappée jusqu’à faire perdre la grossesse.

Elle n’est plus en poste ici, mais a demandé à son collègue qui est resté de toujours me donner des vivres qui viennent pour des personnes vulnérables », a indiqué A.B. Et dit remercier beaucoup cette dame pour son attention. « Mais ce n’est pas facile pour moi car mon mari a percé le toit de ma maison et quand il pleut je suis obligée de m’arrêter jusqu’à ce que la pluie cesse. Je n’ai même pas de toilette ni de cuisine. Sois je me douche tard dans la nuit ou très tôt le matin.

Le jour qu’il a percé le toit les gens du quartier se sont réunis pour le mettre en garde de me laisser en paix sinon il aura affaire à eux. Depuis lors il s’en fous de moi et des enfants », a-t-elle déplorée.

A la question de savoir pourquoi ses frères ne la soutiennent pas en lui construisant une maison. Elle répond en ces termes : Ils ne l’ont pas fait et d’ailleurs je suis l’ainée de ma famille et mon père en décédant a laissé des terres. Mais comme je suis une femme, ces terres sont occupées par mes frères et je ne peux rien dire. S’il m’avait cédé une portion, je pouvais m’en servir pour me construire une maison et y habiter

« Sous prétexte d’entretenir des relations extra-conjugales, j’échappé à une foudre qui a foudroyé ma maison »

B.Z 42 ans, nom d’emprunt et mère de 7 enfants a aussi saisi l’occasion pour étaler son cas. « Nous étions en Côte d’Ivoire et c’est quand mon mari est tombé malade que nous sommes rentrés définitivement au village ici. Et cela fait 10 ans maintenant que nous sommes ici mais malheureusement mon mari est décédé il y a quelques mois de cela », nous a-t-elle confié.

« Depuis notre arrivée ici je souffre avec les enfants. Mon mari étant malade, je suis obligée de tout faire pour pouvoir avoir de quoi à manger. Je balaie du sable, je vends du bois de chauffe et je suis manœuvre pendant l’hivernage. D’abord, j’ai été accusé d’avoir rendu mon mari malade et quand nous sommes arrivés ma maison a été foudroyée et la famille a dit que c’est parce que je commets des actes sexuels en dehors du mariage que la foudre a voulu me tuer » a-t-elle renchéri. Elle raconte cette tragédie les larmes aux yeux.

Ensuite elle avance que quand son mari est décédé, elle a été accusée de l’avoir tué (en pleurs). « Ma situation est précaire, mais je ne peux pas abandonner les enfants car ils sont encore petits. Mon mari était impuissant face à la situation vu son état de santé donc je faisais tout pour avoir le minimum vital. J’ai une fille qui est mariée et une autre qui passe le Brevet d’Etude du Premier Cycle grâce aux soutiens de ma grande sœur. Je me débrouille pour payer la scolarité de trois autres scolarisés »

Une autre encore qui a requis l’anonymat a été battue par son époux dans le dernier week-end du mois de mai. Selon elle, son époux a fait savoir qu’une femme doit être battue et n’eut été l’intervention de la Secrétaire générale de la coordination des femmes, elle serait passée de vie à trépas, selon ses explications.

WAKIYATOU KOBRE ([email protected]yahoo.fr)

Pour Burkina 24

Écouter l’article

publicite