Tchad : Le Premier ministre de transition a démissionné

0 Partages Partager Twitter

Tchad – Le Premier ministre du Tchad a démissionné ce mardi 11 Octobre 2022 soit 24 heures après l’annonce du Général Mahamat Idriss Déby Itno de prolonger de deux (2) ans comme président d’une période de « transition », et de nommer très prochainement un « gouvernement d’union nationale ».

La suite après cette publicité

Albert Pahimi Padacké a présenté sa démission et celle de son gouvernement lors d’une audience avec le chef de l’Etat, qui les a acceptées, rapporte un communiqué de la présidence tchadienne. Il avait été nommé il y a 18 mois par Mahamat Déby et démissionne au lendemain de l’investiture de celui-ci pour une nouvelle période de deux ans de transition avant la « tenue d’élections libres et démocratiques », selon ses termes.

L’homme fort de N’Djamena, 38 ans, a promis dans son discours former un « gouvernement d’union nationale » dans les « prochains jours » et de tout faire pour un « retour à l’ordre constitutionnel » et enfin passer le « pouvoir aux civils » à l’issue de la transition.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Burkina24

Source : Africanews

publicite