Infrastructures ferroviaires : Après le Passage à niveau (PN) Boulevard de la Jeunesse, SITARAIL annonce la fin des travaux du PN Boulevard Che Guevara

publicite

0 Partages Partager Twitter

SITARAIL, dans une publication, a annoncé la fin des travaux au passage à niveau PN (carrefour entre les voies ferrée et routière) du Boulevard Che Guevara, situé entre la SONAGESS et la Perle Larlé, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Comme prévu, les travaux de renouvellement et de sécurisation, entamés le 28 juillet dernier, se sont achevés dans la matinée du 14 août 2023.

En effet, grâce au professionnalisme des techniciens, qui ont travaillé de jour comme de nuit, à la mobilisation des ressources nécessaires par l’entreprise et à l’appui des Autorités communales, le délai du 14 août, fixé dès le départ, a été respecté.

C’est donc un ouvrage entièrement renouvelé et sécurisé qui a été rouvert aux circulations routière et ferroviaire, dans la mi-journée du lundi 14 août et pour la poursuite d’approvisionnement du Burkina Faso via le rail, en produits de grande consommation.

SITARAIL a réitéré ses excuses pour les désagréments que ces travaux ont occasionnés et a exprimé ses sincères remerciements aux usagers de la route qui ont fait preuve d’une bonne compréhension durant ces travaux.

Pour rappel, des travaux similaires avaient été réalisés par l’entreprise le mois dernier, au Passage à niveau du Boulevard de Jeunesse, situé vers le stade du 4 août.

Écouter l’article

publicite