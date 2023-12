La 1re édition de African Healph Awards récompense les agents de santé

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans l’optique de promouvoir l’excellence dans le domaine de la santé au Burkina Faso, le commissariat général des African Health Awards a en collaboration avec le ministère de la santé organisé les Health Awards 2023, le samedi 9 décembre 2023.

La suite après cette publicité

African Health Awards se veut être une initiative citoyenne et de reconnaissance des agents de santé et un levier de promotion de l’excellence dans le domaine de la santé au Burkina. Cette initiative vise trois objectifs spécifiques, selon les organisateurs.

Mettre en valeur l’apport des agents de santé dans le rayonnement de leurs différentes organisations de santé et leurs ordres respectifs ; célébrer les agents de santé selon les ordres professionnels de la santé existants au Burkina Faso ; récompenser, galvaniser et motiver davantage les agents travaillant dans le domaine de la santé.

« Nous sommes allés du constat que le domaine de la santé est très souvent relégué au second plan quand il s’agit de reconnaître les efforts des travailleurs. Donc on s’est dit qu’il faut faire quelque chose. Nos agents de santé abattent un travail formidable jours et nuits. Ils veillent vraiment pour nous offrir le meilleur de la santé et de tout ce qui va avec », a renseigné Wendlacida Kevin Zongo, membre du comité d’organisation des African Health Awards.

Pour cette première édition, des agents de santé ont reçu des distinctions, notamment des médailles et des trophées. Parmi les heureux lauréats, c’est le Pr Nayi Zongo qui a été sacré Caducée d’or. Une joie pour celui-ci de voir ses efforts récompensés.

« Je suis très reconnaissant à l’égard du commissaire général des African Health Awards, à l’égard du comité d’organisation, à l’égard de tous ceux qui ont mis les bouchées doubles pour que cette cérémonie ait lieu, parce que c’est le symbole de la reconnaissance des travailleurs de la santé.

Cela va galvaniser bon nombre à se mettre plus au sérieux, à mettre plus d’énergie pour travailler au profit des malades », s’est-il réjoui. Rendez-vous est pris pour l’année prochaine, pour la deuxième édition des African Health Awards.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite