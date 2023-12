Communiqué de SIBDOU DISTRIBUTIONS SERVICES SARL (SDS)

publicite

Faire de l’accès à l’eau potable sa mission première, tel est le crédo de SIBDOU DISTRIBUTIONS SERVICES SARL (SDS). Fondée en 2020, SDS répond aux besoins quotidiens des ménages en eau potable à travers la construction, l’équipement et l’exploitation de réseaux d’approvisionnement en eau potable. De son expertise dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, SDS met à la disposition des populations des zones urbaines et rurales des services de qualité en vue de faciliter leur accès à l’eau potable. L’entreprise contribue ainsi à l’atteinte de ODD6 qui est « l’accès à l’eau potable pour tous ».

La suite après cette publicité

Dirigée par NACOULMA / ZOUGMORE SIBDOU Marie, SDS sait compter sur une équipe dynamique, professionnelle, et qualifiée ce qui fait de cette jeune entreprise une des références dans la distribution d’eau potable au Burkina Faso.

Dans le souci de booster son activité, SDS prend part au programme PME PERFORMANTES WASH CLIMAT 2.0 initié par ForthInvestment qui est une entreprise spécialisée dans le financement et l’accompagnement des entreprises depuis 2015.

Vous pouvez bénéficier des services de SIBDOU DISTRIBUTIONS SERVICES SARL, à travers des branchements directs ou via son système de kiosque de distribution d’eau potable.

Tel : 72052070 / 70230582

Email : [email protected]

