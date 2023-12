Mutuelle des travailleurs du fisc : La 2e AG extraordinaire décide de la couverture sociale et sanitaire aux ayants-droit des mutualistes décédés

publicite

Du 15 au 16 décembre 2023, la Mutuelle des travailleurs du fisc (MUTRAF) a tenu sa 2e Assemblée générale extraordinaire (AGE). Le samedi 16 décembre 2023, sous la présidence du Directeur général des impôts (DGI), Daouda Kirakoya, il est alors intervenu la cérémonie de clôture officielle de l’AGE.

Amendements des statuts et du règlement intérieur ; élection des membres des organes dont le Conseil d’administration (CA) ; examen et adoption du Procès-verbal (PV) de la 8e Assemblée générale ordinaire (AGO) et présentation et adoption du rapport bilan du mandat 2020-2023. Ce sont entre autres actes qui ont ponctué la 2e Assemblée générale extraordinaire (AGE) de la Mutuelle des travailleurs du fisc (MUTRAF), tenue sous le thème « PIMcare et Centre médical de la MUTRAF : opportunités pour le renforcement de l’offre sanitaire ».

Arsène Metuor Somda, Président du conseil d’administration (PCA) sortant, a été reconduit dans ses fonctions par ses paires pour un mandat de 3 ans (2024-2026). L’une des décisions fortes de cette AGE, a-t-il fait savoir, a été d’étendre la couverture sociale et sanitaire aux ayants-droit des mutualistes décédés.

« Nous sommes en train de développer la digitalisation des procédures et nous avons notre centre de santé qui est en instance d’ouverture. C’était une manière pour nous d’inviter les mutualistes à la réflexion », a-t-il justifié le choix du thème de l’AGE.

Daouda Kirakoya, Directeur général des impôts (DGI), a félicité le nouveau PCA, et pour les acquis engrangés et pour sa reconduction. Aux uns et aux autres, le DGI a adressé sa reconnaissance pour les efforts consentis et leur engagement. Il a en somme félicité et encouragé le nouveau bureau pour ce qu’il s’est engagé à servir la communauté.

La MUTRAF est une mutuelle sociale créée en 2006. Née de la volonté conjointe de l’administration de la DGI et du Syndicat national des agents des impôts et des domaines (SNAID), elle a pour objet de participer à la prise en charge sanitaire et sociale de ses membres que sont les travailleurs de la DGI en activité ou à la retraite et leurs personnes à charge.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

