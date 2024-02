Orodara : Le Premier ministre inaugure une usine de production de boissons

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a inauguré, ce vendredi 23 février 2024, à Orodara, chef-lieu de la province du Kénédougou, région des Hauts-Bassins, une usine dénommée « HAASSEY International », spécialisée dans la production de boissons gazeuses de marque « Babali ». Il a rassuré du soutien du Gouvernement, dont l’ambition est de créer un secteur privé résilient et dynamique pour en faire un véritable moteur de la croissance économique, créateur d’emplois et de richesse.

La suite après cette publicité

Bâtie sur une superficie d’environ 10 hectares, cette nouvelle unité de production de boissons gazeuses, propriété du groupe Presta Sud/Babali, vient enrichir l’offre de la marque « Babali », avec les saveurs rafraîchissantes de citron, d’orange, d’énergie et de cola, ainsi que l’eau gazeuse.

Elle compte plusieurs commodités, à savoir une unité de traitement d’eau équipée de filtres fin et un système UV, un magasin de matières premières et consommables, deux siroperies avec pasteurisateurs et stations de nettoyage automatique, une ligne complète de mise en bidons de 15 000 bouteilles par heure équipée d’un prémix, d’un tribloc.

Elle comporte également une unité d’ensachage d’eau aromatisée, une unité de fabrication de dioxyde de carbone pour les boissons gazeuses, un laboratoire d’analyse équipé pour les analyses physico-chimique et microbiologique, etc.

Avec un investissement de 7,470 milliards de francs CFA, le groupe Presta Sud/Babali, porte ainsi le nombre de ses employés à 562 agents permanents et 700 journaliers, avec environ 10 000 emplois indirects.

Dans le livre d’or, le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélèm de Tambèla, a dit sa joie d’avoir inauguré la nouvelle usine de production de boissons gazeuses « Babali », compte tenu de l’impact positif que cela va avoir sur les conditions de vie des populations locales.

Il s’est aussi « émerveillé » des installations modernes de cette unité industrielle, ce qui, à son avis, augure de sa capacité à répondre à la forte demande des consommateurs.

Donnant ses impressions à la presse, à l’issue de la cérémonie, le Chef du Gouvernement a indiqué que les autorités de la Transition comptent sur les opérateurs économiques pour booster notre économie dans tous les secteurs d’activités, notamment industriel, agro-industriel, etc.

« C’est le privé qui emploie le plus. C’est à travers les entreprises privées que chaque Burkinabè peut se réaliser comme il le veut, ce qui n’est pas forcément le cas dans le public. Je suis venu rendre témoignage du Burkina Faso qui gagne. Des Burkinabè, malheureusement, quittent leur pays pour aller à l’aventure, alors qu’on peut tout faire sur place. On peut réaliser ce qu’on veut au Burkina Faso », a-t-il expliqué.

Il a, en outre, invité les Burkinabè, et plus particulièrement les autres opérateurs économiques à suivre les pas de l’entreprise HAASSEY International, car tout est possible au Burkina Faso, il suffit qu’il y ait de la volonté et de la persévérance. Et le Premier ministre d’inviter chaque Burkinabè à consommer les produits qui vont sortir de cette nouvelle usine.

Quant au PDG du groupe Presta Sud/Babali, Mahamoudou Barry, il a exprimé quelques doléances.

Il s’agit de l’application d’un tarif préférentiel au niveau des charges liés aux coûts élevés de l’électricité afin de juguler les charges de production et augmenter ainsi le niveau des investissements, le renforcement des actions de contrôles, à travers le maillage du territoire national pour lutter contre la récurrente question de la concurrence déloyale, la facilitation de délivrance des documents administratifs nécessaire à l’importation des matières premières utilisées dans la production des produits finis.

A l’occasion, les opérateurs économiques du grand Ouest, regroupés au sein de l’association CADRE, ont fait un don de 10 millions de francs CFA pour soutenir l’effort de paix.

En marge de cette cérémonie inaugurale, le Chef du Gouvernement est allé présenter ses civilités à sa Majesté Massa Traoré, chef de village de Orodara.

Source : DCRP/Primature

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite