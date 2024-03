Au moins 170 personnes tuées dans le Yatenga : la justice lance un appel à témoignages

publicite

Ceci est un communiqué du Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Ouahigouya.

Le Dimanche 25 février 2024, mon Parquet était informé de ce que des attaques meurtrières massives auraient été commises dans les villages de Komsilga, Nodin et Soro relevant tous du département de Thiou, province du Yatenga, région du Nord.

Les mêmes sources indiquaient que le bilan provisoire d’ensemble s’établissait à environ cent-soixante-dix (170) personnes exécutées, outre les personnes blessées et les divers autres dégâts matériels connexes. Le lundi 26 février 2024 soit le lendemain des faits, les autorités administratives en charge des circonscriptions territoriales susmentionnées portaient les mêmes faits à la connaissance de certains de nos services. Au regard de la gravité et de la concordance de toutes ces dénonciations et informations, mon Parquet instruisait ses services de Police judiciaire d’ouvrir une enquête aux fins d’élucider ces faits.

De même, le jeudi 29 février 2024 avec le concours d’une escorte conduite par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), une équipe de mon Parquet et de mes services d’enquêtes de police judiciaire procédait à un transport judiciaire dans les différents villages concernés aux fins de procéder à toutes les constatations et de recueillir tous les éléments de preuves disponibles.

En ces instants où l’enquête est déclenchée, je lance un appel à toutes les personnes qui disposeraient d’éléments ou d’informations sur ces faits à les communiquer aussi bien directement à mon Parquet qu’aux différents services de Police judiciaire de mon ressort. Je voudrais, en ces moments d’épreuve pour la nation en général, et pour les victimes et leurs proches en particulier, exprimer toute ma compassion et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.

Procureur du Faso près le TGI Ouahigouya

Aly Benjamin Coulibaly

Ouahigouya le 1er mars 2024

