UFOA-B (U17) : Le Burkina Faso s’impose face au Togo (2-0)

Les Etalons U17 du Burkina Faso ont battu les Eperviers U17 du Togo sur la marque de 2 buts à 0 au Tournoi de l’UFOA-B ce dimanche 19 mai 2024 à Accra au Ghana. Cette victoire donne une bonne option de qualification en demi-finale.

Dans un duel crucial pour la qualification en demi-finale du tournoi des moins de 17 ans de l’Union des fédérations ouest africaines dans la zone B (UFOA-B), les Etalons du Burkina Faso ont réalisé un bon coup. Ils ont tenu bon, face à la pression des Éperviers en arrachant une victoire importante pour la qualification.

Après un nul (0-0) contre le Nigeria lors du premier match, la victoire était impérative pour avoir leur destin en main dans le tournoi. Malgré l’ascendant des Etalons en première période ce dimanche, celle-ci ne s’est pas concrétisée par un avantage au score.

Des buts après la mi-temps

A la mi-temps, la détermination des protégés d’Oscar Barro a payé. A la 60e minute, un coup de théâtre : Cheick Sanogo lance un long ballon, provoquant une erreur fatale du défenseur togolais Mouhamed Adjagba. Le capitaine Cherif Badra Barro réalise une percée dans la défense togolaise et offre à Asharaf Tapsoba l’occasion d’inscrire le premier but (1-0).

Menés au score, les jeunes Togolais se lancent dans une offensive désespérée, laissant des espaces que les Etalons exploitent avec brio. Dans les derniers arrêts de jeu du match, Cherid Badra Barro scellent le sort de la rencontre avec un second but, consolidant une victoire méritée (2-0).

Avec cette victoire, les Etalons U17 du Burkina Faso tiennent les rênes de leur avenir dans cette compétition qualificative pour la CAN U17. Les Etalons avec quatre points tenteront d’arracher une victoire et la tête du groupe B face au Niger. Seuls les deux finalistes du tournoi de l’UFOA-B se qualifient à la prochaine CAN U17.

