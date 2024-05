Coopération : Le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie remet ses Lettres de créance au chef de la diplomatie burkinabè 

publicite

Igor MARTYNOV, nouvellement nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès du Burkina Faso avec résidence à Ouagadougou, a remis les Copies figurées de ses Lettres de créance à Karamoko Jean Marie TRAORE, ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, ce mardi 28 mai 2024.

Le nouveau diplomate a dit toute sa disposition et son engagement, à œuvrer pour le rayonnement de la coopération entre son pays et le Burkina Faso.

<< Ma mission va refléter ce qui apparaît sur les armoiries de votre pays, à savoir l’unité, le progrès et la justice>>, a indiqué le nouvel ambassadeur russe, en citant quelques domaines de coopération tels que la lutte contre le terrorisme, l’aide humanitaire, la formation des étudiants et des cadres de l’Administration burkinabè, la promotion des investissements etc.

Le ministre en charge des Affaires étrangères tout en souhaitant une chaleureuse bienvenue à l’ambassadeur MARTYNOV, lui a formulé ses vœux de santé et de succès pour sa mission au pays des Hommes intègres.

Il s’est rejoui que l’arrivée du nouvel ambassadeur coïncide avec la visite prochaine du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie au Burkina Faso.

Pour le chef de la diplomatie burkinabè, cette visite sera une autre caution significative, à la coopération bilatérale entre les deux pays.

A son niveau également, il est disposé à travailler en étroite collaboration avec l’ambassade de la Fédération de Russie pour renforcer l’axe Ouagadougou-Moscou.

Source : DCRP/MAECR-BE

