Téléphonie mobile : TECNO revient plus fort que jamais avec des produits haut de gamme

Dans la nuit du 28 septembre 2024, Tecno mobile a réuni ses partenaires et collaborateurs pour une soirée placée sous le prisme de l’innovation. Dans une ambiance électrique, l’entreprise de technologie a dévoilé ses nouvelles ambitions placées sous le signe de l’intelligence artificielle. En plaçant l’IA au cœur de sa stratégie, TECNO confirme sa position de leader et ouvre la voie à de nouvelles perspectives, selon ses responsables.

La nuit du 28 septembre 2024 restera gravée dans les mémoires des amateurs de la marque TECNO. Réunis pour une soirée exceptionnelle, ils ont eu un avant-goût de l’avenir prometteur qui les attend. En effet, la marque TECNO a levé le voile sur ses futurs produits, des outils révolutionnaires qui vont bouleverser le quotidien. Grâce à l’IA, ces produits s’annoncent plus intelligents, plus intuitifs et mieux adaptés aux besoins des populations.

« Nous avons quatre séries de téléphones qui sont là, à savoir CAMON, SPARK 30, Phantom 30S, la Tablette Méga Pad, sans oublier des ordinateurs, accessoires, et bien d’autres. Nous nous sommes assurés d’installer l’IA dans le système d’exploitation.

Et en 2025, nous serons dans le gaming à savoir les jeux vidéo et virtuels, les produits de maison intelligente, les wearables intelligents, ainsi que la technologie robotique, que nous sommes toujours en train de perfectionner », a renseigné Jean André Ouédraogo, directeur commercial et marketing de TECNO Burkina.

Lors de cette cérémonie de lancement des nouveaux produits de l’écosystème TECNO et TECNO AI, la marque TECNO a sorti le grand jeu. Des produits à couper le souffle ont régné en maîtres. Des téléphones pliables avec le Phantom V Flip, des ordinateurs alliant performance et AI, le chien Robo Dynamic 1, étaient parmi tant d’autres les nouvelles créations e la marque TECNO.

Pour les participants de cette cérémonie, grande était leur satisfaction. A entendre Huguo Boss, partenaire de la marque TECNO, les nouveaux produits de la marque TECNO sont innovants, et défient toutes concurrences.

« TECNO et Huguo Boss aujourd’hui, c’est plus de 5 ans de relation, de travail. Aujourd’hui, nous sommes fiers de porter cette marque de téléphonie mobile qui ne fait que faire des merveilles. Aujourd’hui nous avons assisté au lancement des produits TECNO dotés de l’intelligence artificielle, qui permettent de faciliter la vie de tous les utilisateurs de la marque TECNO. Ce sont des produits qui répondent aux besoins de l’être humain », a lancé l’artiste Huguo Boss.

Dans une ambiance festive, l’entreprise TECNO a rendu hommage à ses meilleurs revendeurs. Soucieuse de récompenser la fidélité et l’excellence de ses partenaires, TECNO a célébré leurs succès. Parmi les lauréats, Omar Sané, responsable de Omar Telecom, s’est particulièrement distingué.

En plus d’un trophée prestigieux, il a eu la chance de remporter le dernier-né des smartphones Floyd, un appareil ultra-performant qui symbolise la reconnaissance de l’entreprise pour son travail exceptionnel.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

