Onze type de l’Afrique : « Akimi, Mbemba, Parthey, personne n’a fait mieux que Tapsoba » (Journaliste sportif)

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné les meilleurs joueurs africains de l’année avec le sacre du Nigérian Ademola Lookman qui succède à Sadio Mané. Le Burkinabè Edmond Tapsoba nominé parmi les 10 prétendants au titre n’a pas été élu. Des journalistes du Burkina Faso dénoncent l’absence du défenseur central burkinabè, champion d’Allemagne, vainqueur de la Coupe d’Allemagne et la Super Coupe d’Allemagne avec le Bayer Leverkusen.

Antoine Yaogo (Radio rurale) : « Pour ma part, je ne trouve pas judicieux le choix d’écarter Edmond du onze africain de l’année. Quand je vois Chancel Mbemba qui ne joue pratiquement plus en club et qui se retrouve dans le onze tandis que Edmond qui est titulaire tous les weekends avec Leverkusen, qui a remporté des trophées, il devait à mon sens figurer dans le onze africain de l’année.

Maintenant, je peux à une moindre mesure comprendre ce choix en prenant en compte les performances de Edmond en sélection, comparées à celles de Chancel Mbemba. Là, il est surclassé par le Congolais qui affiche des statistiques impressionnantes et en ayant terminé 3e de la dernière CAN ».

Adama Salembéré (Agence d’information du Burkina Faso) : « Je crois qu’il y a certaines cérémonies de distinction qui sont en train de perdre de leur valeur. On ne peut pas sortir un onze-type de l’année sans Edmond Tapsoba. Il faut qu’on recadre les choses. Les votes sont une bonne chose mais il faudrait que le travail d’un jury (composé de spécialistes du football) fasse une analyse pointue pour départager les concurrents.

Et les votes viendront en appoint pour compléter le travail du jury. En ce moment ces votes occuperont un faible taux dans la désignation, juste pour départager. Sinon si les votes constituent l’élément central de désignation on va biaiser les choses. Des 4 défenseurs (Akimi, Mbemba, Parthey, Coulibaly) choisis dans le onze-type personne n’a fait mieux que Tapsoba. Il faudrait que la CAF se ressaisisse ».

Lassina Sawadogo (Télévision nationale du Burkina) : « L’absence de Edmond Tapsoba dans le 11 type de la CAF à la cérémonie des CAF Awards me dérange sérieusement. Lorsque je prends connaissance de cette liste et que je constate que les deux défenseurs centraux de cette équipe sont le sénégalais Khalidou Koulibaly et le Congolais Chancel M’Bemba. Certes ces deux joueurs ont eu une place plus importante que Edmond TAPSOBA mais à voir de plus près les performances individuelles sont en faveur du burkinabè. La performance stratosphérique du défenseur du Bayer Leverkusen n’a pas d’égal pour en cette année 2024 pour TAPSOBA.

Avec le titre de champion d’Allemagne remporté avec brio avec une place de choix dans cette équipe il est difficile de ne pas voir le défenseur dans un palmarès de cette édition. Je pense qu’il y a une incongruité dans cette liste et il est difficile de me convaincre que les deux défenseurs sus cités sont meilleurs que Edmond TAPSOBA. En plus, il faut rappeler que le burkinabè était dans le top 10 du meilleur joueur africain ».

Franck Aristide (Gefa Ouaga FM) : « Pour Lookmane, je pense que c’est mérité pour sa constance et sa régularité aussi bien en club qu’en sélection nationale. On a vu aussi sa prestation lors de la CAN passée en Côte d’Ivoire même si son équipe a été battu. Edmond Tapsoba aurait pu figurer dans le onze type de l’année au niveau continentale. Les votants ont leur choix mais je ne pense pas qu’il y ait des raisons objectives qui ont prévalu pour qu’il ne soit pas désigné.

Edmond Tapsoba méritait d’en faire partie. Mais ceux qui ont été choisis méritent également Si Edmond Tapsoba poursuit avec sa performance en club, il peut être le joueur africain de l’année ».

