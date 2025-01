publicite

Un an après avoir choisi une nouvelle voie, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont célébré, ce 28 janvier 2025 à Ouagadougou, l’anniversaire de leur retrait de la CEDEAO. Les couleurs nationales ont vibré au vent lors d’une cérémonie haute en couleurs, rassemblant les populations et les autorités des trois pays. Cette journée a été l’occasion de souligner les enjeux et les défis auxquels l’Alliance des États du Sahel (AES) est confrontée, mais aussi de réaffirmer l’engagement des peuples à bâtir un avenir plus sûr et plus prospère.

« La création de l’Alliance des Etats du Sahel est une réponse qui est en phase avec les aspirations profondes des populations. Une réponse qui veut aller vers un espace réel des peuples, vers un espace réel d’intégration économique, de solidarité et de fraternité », a rappelé d’entame Karamoko Jean Marie Traoré, ministre en charge des affaires étrangères.

Cette décision de quitter la CEDEAO, fait-il savoir fait suite des manquements constatés au sein de cette institution. « La CEDEAO a pris des mesures contre les Nigériens, elle a pris des mesures contre les Maliens, elle a pris des mesures contre le Burkinabè. En décidant de confiner économiquement, socialement, financièrement les trois pays, elle a trahi sa mission, celle d’être une CEDEAO des peuples, celle d’offrir aux enfants de l’Afrique de l’Ouest un avenir de paix. En prenant des mesures de confinement financier contre le Mali, contre le Niger, elle a trahi les idéaux d’intégration économique », a-t-il expliqué.

Ainsi, selon lui, la création de l’Alliance des Etats du Sahel est une réponse qui est en phase avec les aspirations profondes des populations. Une réponse qui veut aller vers un espace réel des peuples, vers un espace réel d’intégration économique, de solidarité et de fraternité. « S’il n’y avait pas eu le 28 janvier, je suis sûr que Kidal serait toujours loin de Bamako », a cité le ministre des affaires étrangères.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

