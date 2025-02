Paix à travers l’art théâtral au Burkina Faso: ACMU outille des enseignants de la région du Centre-Ouest

publicite

Une séance de formation des Enseignants de la région du Centre-Ouest à l’usage technique théâtral, artistique et de mass-médias s’est tenue du 14 au 15 février 2025, à la maison de la femme de Koudougou. Cette séance s’est tenue à travers le projet « Dialogue et paix » dont l’objectif est de contribuer à prévenir et lutter contre la radicalisation et l’extrémisme violent, par la promotion et le renforcement de la cohésion sociale au Burkina Faso.

Afin de lutter contre la radicalisation et l’extrémisme violent, l’ONG Progettomondo en partenariat avec l’Association Arts, Clowns, Marionnettes et Musique, (ACMUR) Cercle d’études, de Recherches et de Formation Islamique, (CERFI) Centre de Formation Artistique et Artisanal Désire Some (Siraba) et l’Association KEOOGO, ont mis en œuvre le projet dénommé « Dialogue et Paix ! » .

Ce projet intervient au regard de la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso. Pour Marcel Ouédraogo, chef de projet et programme d’ACMU, cette formation va permettre à ces enseignants de pouvoir monter un spectacle sur la cohésion sociale et le vivre-ensemble afin de sensibiliser les élèves dans les établissements.

« L’idée ici, c’était de les outiller durant les 48 heures. Et nous pensons que l’objectif est atteint parce qu’ils ont même présenté des scénettes. La prochaine étape, il vont écrire et monter un spectacle avec la supervision des metteurs en scène et dramaturges du collectif ACMU », a-t-il fait savoir.

A l’entendre, 16 spectacles seront créés dans la région du Centre-Ouest par les bénéficiaires et traiteront des thématiques liées à la cohésion et au vivre-ensemble dans les établissements. « Pour nous, c’est des questions auxquelles il faut commencer à s’attaquer à la base. Déjà, si on sensibilise les enfants, nous pensions qu’il y aura effet à l’avenir », a ajouté le chef de projet et programme d’ACMU, Marcel Ouédraogo.

Nongodo Ouédraogo, artiste comédien, metteur en scène, dramaturge et l’un des formateurs en théâtre estime que les grandes bases et fondement sont donnés aux participants. « Nous avons jeté les grandes bases et dans le coaching, nous allons pouvoir les appuyer en profondeur surtout sur les techniques de création », a-t-il confirmé.

Au nombre de seize (16) enseignantes et enseignants du primaire et du secondaire de Koudougou, Réo, Tenado et Didyr bénéficiaires de la formation, ils se sont dit satisfaits malgré le nombre de jours restreint. « Nous avons été bonifiés en ce qui est de la formation, maintenant, nous attendons un appui pour pouvoir implémenter nos actions dans nos différents établissements », a confié Toussiane T. Diesongo, professeur de français au CEG de Villy centre.

Cette formation concerne sept provinces du Burkina Faso à savoir, les provinces du Houet, du Tuy, des Balé, du Mouhoun, du Sanguié, du Boulkiemdé et du Kadiogo. En rappel, l’initiative « dialogue et paix » est financée par l’Union européenne pour une durée de 30 mois.

Abdoul Gani Barry

Burkina 24

