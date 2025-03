474 tonnes de pâtes alimentaires périmées saisies : La CNLF lance l’alerte

publicite

La Coordination Nationale de Lutte contre la Fraude (CNLF) a saisi 474 tonnes de pâtes alimentaires impropres à la consommation. Une fraude estimée à plus de 189 millions de FCFA, mettant en lumière des pratiques dangereuses pour la santé publique. La présentation de cette saisie s’est déroulée ce jeudi 6 mars 2025 au siège de la CNLF sis à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

16 520 sacs de 22,700 kilogrammes et 2500 cartons de 8 kilogrammes soit 474 tonnes de pâtes alimentaires périmés depuis septembre 2024 ont été saisis par la Coordination Nationale de Lutte contre la Fraude (CNLF). C’est ce qu’a fait savoir Dr Yves Kafando, coordonnateur national de la CNLF.

« Le carton qui est ordinairement vendu à 18.000 FCFA est cédé entre 8.000 et 10.000 FCFA pour faciliter l’écoulement rapide des produits périmés. Bien entendu, cette manœuvre sordide aux relents destructeurs s’est opérée avec la complicité de certains détaillants desdits produits éparpillés dans les marchés et quartiers sur le territoire national », a indiqué le coordinateur national de la CNLF.

Cette pratique frauduleuse est estimée à 189.200.000 FCFA. De ses dires, l’intention de nuire à la santé des populations en mettant à leur disposition des produits impropres à la consommation est manifeste.

« En plus de se remplir illégalement les poches, les auteurs de cette fraude de grande envergure ont royalement ignoré le minimum de moralité qui accompagne la fonction de commerçant de produits alimentaires », a ajouté Dr Yves Kafando.

Il a déclaré également que c’est au cours d’une livraison que ces « malfaiteurs » ont été appréhendés par la Coordination Nationale de Lutte contre la Fraude. Quant aux peines encourues par ces derniers, les « fraudeurs » ont opté pour l’option transactionnelle.

Et des dires de Dr Yves Kafando, ils risquent une amende entre 500 000 et 500 millions de francs CFA. « Après autant de répétitions pédagogiques, la tolérance zéro n’est plus une vue de l’esprit », a-t-il dit.

Pour terminer, Dr Yves Kafando a invité les Burkinabè à faire attention aux achats des produits alimentaires et à toujours vérifier la date de péremption des produits. « Nous réitérons notre appel à la collaboration des populations, à leur vigilance pour démasquer ces commerçants véreux qui mangent à tous les râteliers, à leur prudence pour protéger leur propre santé », a fait savoir Dr Yves Kafando.

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite