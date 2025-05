Côte d’Ivoire : La justice accorde la liberté provisoire à l’enseignant syndicaliste Ghislain Dugarry

publicite

En Côte d’Ivoire, le procureur de la République a accordé le mercredi 7 mai 2025, la liberté provisoire à l’enseignant syndicaliste Ghislain Assy Dugarry. Il avait été condamné début avril à deux ans de prison ferme pour « coalition d’agents publics » et « entrave au fonctionnement du service public ». Son interpellation et sa condamnation par le tribunal correctionnel, en plein contexte de grève dans les écoles publiques, avaient fait grand bruit.

Ghislain Dugarry, dorénavant sous contrôle judiciaire, le syndicaliste est interdit de sortir du territoire national et de se présenter tous les lundis au tribunal d’Abidjan.

L’Intersyndicale des enseignants du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (Is-Mena) et l’Intersyndicale du ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage (Is-Metfpa), avait fait de sa libération une de ses revendications après sa condamnation le 8 avril 2025, à 24 mois de prison ferme.

Selon Me Leon-Paul Boto, avocat de la défense, ce verdict est satisfaisant. « Pour nous, c’est un soulagement. Mais en même temps, c’est l’occasion de dire que notre demande de mise en liberté d’office était amplement justifiée. Parce que ce que nous avons dit ce soir, c’est que quand le tribunal correctionnel, saisi par le procureur, se prononce en vertu de l’article 489, ce tribunal avait la faculté de décerner un mandat de dépôt.

Or ce tribunal, à la lecture de la décision, n’a pas décerné de mandat de dépôt, donc nous estimons que depuis le 9 avril, Monsieur Assi Dugarry était en détention arbitraire », a-t-il déclaré et annoncé que le procès sur le fond a été renvoyé au 11 juin prochain. Il s’agira pour la défense de débattre sur les libertés syndicales, et notamment de chercher à savoir « s’il est possible de mener des activités syndicales les jours ouvrés », expliquent les avocats de l’enseignant.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire

