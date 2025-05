Projet 50 000 logements : Satisfaction du ministre Sidibé face à l’évolution des chantiers à Bassinko

publicite

À Bassinko, le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, a inspecté ce 20 mai 2025 l’avancement du programme de construction de 50 000 logements. Il s’est montré satisfait de l’état des travaux, notamment pour la première phase qui prévoit 300 logements livrables d’ici juillet 2025.

La première phase de ce programme, lancée en janvier 2025, prévoit la livraison de 300 logements d’ici juillet 2025, soit un délai de six mois. Pour le ministre, Mikaïlou Sidibé, cette visite était une étape préliminaire par rapport à l’ambitieux projet final. « Ce qu’on visite ce matin, c’est juste un accessoire par rapport au projet qu’on entend mettre en œuvre », a-t-il laissé entendre.

La « Cité de la Renaissance » à Bassinko devrait à terme comprendre environ 700 logements, répartis dans une vingtaine d’immeubles de type R+3 et R+4. « Ce programme consiste à construire plus d’une vingtaine d’immeubles d’habitation en hauteur, de bâtiments R3 et R4, pour dégager environ 700 unités de logements », a-t-il fait savoir.

Il a encouragé les personnes intéressées par ce projet à contacter le Centre de gestion des cités (CEGECI), l’un des acteurs de la réalisation, pour envisager une souscription et bénéficier des avantages offerts. Pour rappel, la CEGECI pilote les travaux avec le soutien de la Banque Postale.

Phalek Pardevan

Pour Burkina 24

