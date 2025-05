3e édition du FITO du 29 mai au 1er juin 2025 : Les communautés Sambla et Bwaba à l’honneur !

publicite

La 3e édition du Festival International des Instruments et Danses Traditionnels de Ouagadougou (FITO) est prévue du 29 mai au 1er juin 2025. Le Musée National du Burkina Faso vibrera au rythme des sonorités ancestrales et des mouvements gracieux, avec une immersion dans la richesse du patrimoine culturel africain. Le comité d’organisation a levé le voile sur les contours de l’événement lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 22 mai 2025 à Ouagadougou.

L’inauguration officielle du Festival International des Instruments et Danses Traditionnels de Ouagadougou (FITO) est prévue le jeudi 29 mai au sein du Musée national, marquant le début de quatre jours dédiés à la célébration et à la valorisation des instruments et danses traditionnels.

Cette année, une innovation majeure vient enrichir le programme. La participation conjointe de deux communautés emblématiques, les Sambla et les Bwaba, unies par des liens de parenté à plaisanterie. Ces communautés, qui incarnent une richesse culturelle ancestrale, offriront des spectacles de danse, des expositions d’objets traditionnels et animeront des conférences publiques.

Dji Marc Koussoubé, promoteur du FITO, a souligné l’importance cruciale de cette manifestation, particulièrement dans le contexte actuel d’insécurité. « Il est plus que jamais nécessaire de s’interroger sur les repères culturels que nous transmettons à notre jeunesse, socle de toute société », a-t-il déclaré.

L’édition se tient sur le thème : « Jeunesse et culture : quels repères pour notre société de demain ? ». Cette question résonne comme un appel à la réflexion sur l’ancrage identitaire et la transmission des valeurs positives aux jeunes générations. Pour Marc Koussoubé, la diversité culturelle est le fondement de la force et de la cohésion sociale du Burkina Faso.

Ga Sylvie Traoré, présidente de l’association Sin-Méné et du comité d’organisation de la journée culturelle Sambla, n’a pas caché sa joie face à cette opportunité. « Nous remercions les organisateurs et les promoteurs du FITO de nous avoir donné cette opportunité, une fois de plus, de nous faire connaître par le peuple du Burkina Faso », a-t-elle exprimé

Elle a ensuite invité chaleureusement toute la population burkinabè, en particulier les samblas, les bwaba, par ouverture toute les communautés, à venir découvrir les talents des samblas en art culinaire, en danse et dans d’autres domaines.

Outre les prestations des troupes et des instrumentistes traditionnels, les visiteurs pourront découvrir des expositions culturelles, assister à des conférences enrichissantes, flâner dans une rue marchande proposant des produits artisanaux, et même s’initier aux instruments traditionnels lors d’ateliers dédiés. Une formation en entrepreneuriat sera également proposée, abordant des thèmes comme l’élevage et le montage de projets.

« Que résonnent balafons, tambours, flûtes, masques et paroles de sagesse pour bâtir une société plus humaine, plus unie et plus solidaire », a conclu Marc Koussoubé.

Akim KY

Burkina 24