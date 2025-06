publicite

Yamako Soungalo Soulama a soutenu avec brio sa thèse de doctorat unique en Génie industriel, le 05 juin 2025 à l’Université de Lomé, au Togo. Son travail a porté sur le thème : Intégration des énergies renouvelables dans une démarche de conception d’équipements pour les PME agroalimentaires des pays d’Afrique de l’Ouest. Le jury, convaincu par la qualité de ses travaux soutenus, lui a décerné la mention « Très honorable ».

Devant un jury composé d’éminents enseignants-chercheurs et chercheurs en génie industriel, Yamako Soungalo Soulama a défendu une thèse au cœur des enjeux actuels des politiques publiques africaines.

Il a dressé un état des lieux du génie industriel dans le développement du secteur agroalimentaire en Afrique de l’Ouest. « Les facteurs énergétiques et technologiques limitant le développement du secteur agroalimentaire dans les pays d’Afrique de l’Ouest », a-t-il affirmé.

Selon lui, son étude propose d’intégrer les énergies renouvelables dans la conception des équipements agroalimentaires pour contribuer au développement durable du secteur de transformation des produits agroalimentaires.

Une démarche innovante validée sur le terrain

Pour y parvenir, M. Soulama a indiqué avoir mené des travaux de revue bibliographique et d’enquêtes de terrain combinées à l’analyse des pratiques des acteurs des réseaux sociotechniques des énergies renouvelables. Sur la base de ses données collectés, deux outils ont été développés pour une démarche de conception orientée énergies renouvelables des équipements agroalimentaires.

Il s’agit en premier de l’outil d’Analyse des Solutions Technologiques a Économie d’Énergie (ASTEE) et en second, celle des règles de conception orientées réseaux sociotechniques des énergies renouvelables dénommée « Design For Renewable Energy Sociotechnique Network (DFRESN) ».

Cette nouvelle approche scientifique de la conception orientée énergies renouvelables intégrant les acteurs sociotechniques a été utilisée pour concevoir et fabriquer un séchoir ATESTA à convection forcée et un moulin solaire. Ces équipements ont été expérimentés par des unités industrielles agroalimentaires au Burkina Faso et au Togo.

« Ces résultats valident donc cette démarche de conception des équipements agroalimentaires intégrant les énergies renouvelables. Des travaux complémentaires en cours sur d’autres sources d’énergies renouvelables et d’équipements permettront d’enrichir la démarche et sa digitalisation permettra une appropriation massive par les équipementiers locaux », a-t-il affirmé devant le jury.

Selon le Co-Directeur de thèse Frédéric Bationo, Maître de Recherche en Génie Industriel au CNRST, cette thèse va contribuée significativement à l’optimisation des processus de conception des équipements pour le développement de l’Industrie Agroalimentaire Ouest Africain.

Parcours d’un docteur engagé

Le Dr Yamako Soungalo Soulama dirige depuis juillet 2024 le Centre Écologique Albert Schweitzer Burkina (CEAS Burkina). Ingénieur polyvalent, il a obtenu en 2007 un DUT en Génie industriel option Maintenance industrielle à l’Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso. Il poursuit ensuite ses études à l’IST/CIESA du Canada, où il décroche un master en Génie industriel. Il est également titulaire d’un master en Gestion des Infrastructures et Services, option Énergies Renouvelables, obtenu à l’Institut 2IE à Ouagadougou.

Passionné de recherche appliquée, M. Soulama a conduit plusieurs projets de recherche, de conception et de fabrication d’équipements. Il est aussi un fervent défenseur de la protection de l’environnement.

Encadré : Les membres du jury

NAPO Kossi

Professeur titulaire, Université de Lomé

Président du jury GODJO Gorlon Thierry

Professeur titulaire, UNSTIM d’Abomey (Bénin)

Rapporteur externe AFIO Ayarema

Maître de conférences, Université de Lomé

Rapporteur interne BOROZE Tchamye Tcha-Esso

Maître de conférences, Université de Lomé

Directeur de thèse BATIONO Frédéric

Maître de recherche, IRSAT/CNRST (Burkina Faso)

Co-directeur de thèse

Par Youssouf Sawadogo