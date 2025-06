publicite

Félix Kofi a présenté, son nouvel album baptisé « Zou Yel » ou « mes problèmes » en dagara, le samedi 14 juin 2025, à Ouagadougou. 3e du genre en 6 années de carrière, « Zou Yel » est un opus de 8 titres, chanté en langue Dagara dans un rythme tradi-moderne. L’artiste évoque ses difficultés personnelles et ses questionnements.

Félix Kofi de son vrai nom, Félix Wournibé Koffi, est originaire de la commune de Dissin dans la province Ioba (Dano). Passionné de musique Dagara, c’est à Dissin qu’il a débuté sa carrière artistique en 2019. Un an plus tard, il a sorti son 1er album de 24 titres intitulé « Banwfu Viel », puis un 2e album de 12 titres baptisé « Naamwino Tom » mais qui n’ont véritablement connu de succès.

Il revient alors avec un opus de 8 titres en 2025, « Zou Yel ». Un album dans lequel l’artiste dépeint les tares de la société telles que les commérages, les rapporteurs, le mensonge, l’hypocrisie, la jalousie, etc., avec des titres comme « Sir Koura », « Yeltouo », « Guèguèra », « Yelmiwan Be Tchan », etc. Mieux, il interpelle tout un chacun à une prise de conscience avec des titres comme, « Béseoni », « Terborme », « Yelvieli ».

Pour ce qui le concerne, Félix Kofi dit n’avoir véritablement trouvé de solutions à « ses problèmes », néanmoins à travers « I Sanminin », l’artiste transmet des messages de respect, d’espoir, de gratitude, de considération, etc., à ses parents, ses ainés qui l’accompagnent dans cette nouvelle étape de sa vie professionnelle.

Chanté en langue dagara, « Zou Yel » plonge les mélomanes dans un univers introspectif dans les tréfonds du Sud-Ouest avec un rythme tradi-moderne tel que le « Bina ». Fidèle à ses racines Dagara et ayant déjà une bonne assis dans la région, Félix Koffi compte conquérir les mélomanes au-delà des frontières avec « Zou Yel ». L’album est disponible sur clé USB aux prix de 5 000 F CFA et 10 000 F CFA.