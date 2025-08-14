Initiative Faso Mêbo : Le Comité International Mémorial Thomas Sankara fait un don de 3 millions 700 milles F CFA

publicite

Le Comité International Mémorial Thomas Sankara (CIMTS) a répondu à l’appel présidentiel en faisant un don d’une valeur estimée à 3,7 millions de francs CFA à l’initiative Faso Mêbo, ce jeudi 14 août 2025 à Ouagadougou. Ce don est essentiellement composé de 10 sacs de ciment symbolique, 3 compacteurs pour pavés, 1000 moules pour la confection des pavés et 40 bidons de 20 litres d’huile de démoulage.

Guidés par l’esprit révolutionnaire du capitaine Ibrahim Traoré, le Comité International Mémorial Thomas Sankara (CIMTS) a fait un don d’une valeur estimée à 3 millions 700 milles FCFA, ce jeudi 14 août 2025, pour soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

« Nous voulons aujourd’hui au-delà des mots traduire par des actes concrets notre soutien à l’initiative patriotique du Président Ibrahim Traoré, Faso Mêbo, et de façon générale à son action en termes de lutte contre l’insécurité, en termes de développement, en termes de reconquête de la souveraineté de notre pays », a rappelé le président du Comité International Mémorial Thomas Sankara (CIMTS), le Colonel-major Daouda Traoré.

Anciens compagnons du capitaine Thomas Sankara, militants de la révolution, d’ici et d’ailleurs, parents des victimes du 15 octobre, ont tous apporté leur contribution pour marquer leur soutien au chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. Résultat, un don d’une valeur de 3 millions 700 milles F CFA a été octroyé à l’initiative Faso Mêbo.

« Nous avons apporté du ciment à titre symbolique pour traduire l’acte de construire le pays, nous avons remis trois compacteurs, qui sont extrêmement importants pour compacter les pavés, nous avons remis 40 bidons d’huile de 20 litres, qui sont nécessaires pour le démoulage, et nous avons remis 1000 moules pour continuer le travail de fabrication des routes », a indiqué le président du CIMTS.

Ce premier don, à entre le Comité International Mémorial Thomas Sankara, est le début d’une série d’actions.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24