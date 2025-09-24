Ottawa : Quand l’art et la culture s’unissent pour l’éducation des filles au Burkina Faso

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Association Kunadia et l’Organisme de bienfaisance Manegdo ont uni leurs forces pour organiser une soirée exceptionnelle : le festival « Son et Percussion ». Cet événement caritatif qui a eu lieu le 20 septembre 2025 à Ottawa dans la capitale canadienne avait un objectif noble : collecter des fonds afin de soutenir la scolarisation d’enfants défavorisés au Burkina Faso plus précisément à Ziniaré dans le village de Sommassi situé dans la commune rurale de Ourgou Manega.

Martine Sawadogo, présidente de l’organisme Manegdo, a expliqué la démarche : « Nous avons collaboré pour créer une soirée artistique avec des artistes culturels canadiens d’origine africaine notamment burkinabè.

Leur aide nous a été précieuse pour lever des fonds et accompagner l’éducation des enfants au Burkina Faso. » Elle a rappelé que l’organisme Manegdo œuvre spécifiquement pour aider les jeunes filles à terminer leurs études secondaires, leur offrant ainsi un meilleur avenir.

Si le bilan financier définitif est encore en cours, la soirée a déjà tenu toutes ses promesses. La mobilisation a été impressionnante, et Martine Sawadogo a chaleureusement salué l’engagement de la communauté burkinabè au Canada ainsi que des Canadiens, qui ont contribué au succès de l’événement.

L’objectif principal était de réunir les fonds nécessaires pour soutenir 26 filles qui viennent de réussir le Certificat d’Étude Primaire (CEP) à l’école primaire de Sommassi dans la commune rurale de Ourgou Manega et qui s’apprêtent à entrer au secondaire. Concrètement, l’aide comprendra la fourniture de matériel scolaire et la mise en place d’un programme de vélos communautaires pour faciliter leur transport jusqu’à l’école.

Le festival a été marqué par un riche programme, incluant des prestations artistiques, des défilés de mode mettant en avant des pagnes traditionnels Faso Dan Fani tissés par des femmes soutenues par Manegdo, ainsi que la vente de ces mêmes créations. Les bénéfices de ces activités, complétés par des dons de particuliers, serviront à financer les projets éducatifs pour ces jeunes filles.

Martine Sawadogo a également partagé les perspectives de Manegdo, qui envisage d’organiser d’autres événements pour financer la formation professionnelle des jeunes. Elle a souligné que l’autonomisation des filles ne se limite pas aux études secondaires, mais passe aussi par l’apprentissage d’un métier. L’organisme a aussi pour ambition de confectionner des serviettes hygiéniques lavables et d’éduquer les jeunes filles à la santé sexuelle.

Par ailleurs, Martine Sawadogo a précisé que Manegdo a financé déjà, à travers la collecte de fonds, plusieurs projets à Sommassi, comme le parrainage des filles à l’internat à travers l’achat de kit d’installation, a offert des d’études pour le secondaire, fait des sorties éducatives, fait des dons de vêtements et de nourriture, etc. Tout cela au profit des filles et des personnes déplacées internes au Burkina Faso.

En outre, Géraldine Bayala, présidente de Kunadia, a rappelé que la soirée de Son et Percussion a aussi été une belle occasion de faire découvrir la culture burkinabè aux Canadiens et à la jeune génération. Elle a mentionné que le défilé de mode a présenté des tenues de ville aux couleurs du Burkina Faso, renforçant ainsi le lien entre la communauté et la culture du pays.

Cette collaboration entre Kunadia et Manegdo est un exemple fort de solidarité, où la promotion de la culture africaine s’allie à un projet humanitaire pour offrir un sourire et un avenir meilleur aux jeunes filles du Burkina Faso.

Hamadou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24