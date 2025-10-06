Montée des couleurs à la Présidence du Faso : Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ salue la déconstruction du mensonge des médias impérialistes

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé, ce premier lundi d’octobre 2025, la traditionnelle montée des couleurs qui s’inscrit dans le cadre des activités de la seconde phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

A l’issue de la montée des couleurs, le Président du Faso a livré un message qui se résume en trois points. Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a appelé tous les acteurs intervenant dans le domaine des marchés publics ou demandeurs d’audiences dans les institutions, à éviter la voie de la corruption.

« Nous sommes en révolution et il faut que chacun comprenne que pour avoir un marché, il suffit de se mettre en règle, de travailler en bonne et due forme. Il n’est pas question de payer 5 francs à qui que ce soit pour pouvoir avoir un marché », martèle le Chef de l’État. Quant aux demandes d’audience, le Président du Faso indique que les services de protocole et le bureau des conseillers sont les portes indiquées et légales pour les traiter.

Concernant les soutiens à Faso Mêbo, la plateforme Faso Arzèka, logée au Trésor public reçoit désormais les contributions en numéraire des bonnes volontés d’ici ou d’ailleurs et des amis du Burkina Faso. « Il s’est agi pour nous de créer au Trésor, pour chaque région, une fenêtre, pour que les gens, partout où ils sont, puissent contribuer pour leur région », précise le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Dans le domaine de la communication, le Président du Faso a salué la bonne tenue des Universités africaines de la Communication de Ouagadougou (UACO). Il a rendu hommage aux « BIR-C » et « Wayiyans » pour leur travail de déconstruction du mensonge des médias impérialistes.

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a lancé un appel aux Africains à se départir de ces médias, qu’ils financent au moyen de prise de participation ou d’abonnement, mais dont le narratif les dessert. Les sociétés d’État sont appelées à se retirer du capital de ces médias, et les ministères à résilier tout contrat d’abonnement.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso