Championnats nationaux de judo 2025 : L’AS SONABEL Bobo et le Judo Club de Dédougou sacrés meilleures équipes

0 Partages Partager Twitter

La Fédération burkinabè de judo a organisé ses championnats nationaux de l’année 2025 dont les finales se sont disputées le 26 octobre 2025 à la salle des arts martiaux de Ouagadougou. L’équipe de l’AS SONABEL Bobo a remporté le titre de meilleur club.

Les champions nationaux en judo sont désormais connus. Après les phases régionales, les meilleurs judokas se sont retrouvés à Ouagadougou pour participer aux championnats.

L’AS ONATEL Bobo a été désigné meilleur club avec cinq médailles d’or, trois d’argent et quatre de bronze au niveau des cadets.

Il remporte également 6 médailles d’or, une médaille d’argent et quatre médailles de bronze chez les séniors. Le Judo club de Dédougou est meilleur club autonome avec deux médailles d’or, une de bronze chez les cadets.

Chez les garçons, dans la catégorie des moins de 60 kg, Fayçal Ouédraogo de l’USFA s’impose face à Fodé Bayo. Akim Diallo de l’ONATEL Bobo-Dioulasso est champion dans la catégorie des moins de 66 kg devant Oumarou Ouédraogo de Phoenix.

Des individualités marquantes

Dans la catégorie des moins de 73 kg, Abdoul Aziz Sombié sort vainqueur devant Samson Kéré, alors que Daouda Zié Coulibaly s’impose devant Christian Ouédraogo.

Chez les moins de 90 kg, Patrice Traoré du JCB prend le dessus sur Béranger Dakyo de l’USFA. Abass Kébé de l’ONATEL Bobo se montre plus fort que son coéquipier Moussa Koné. Chez les plus de 100 kg, Amir Rimbaba de l’ONATEL Ouaga sort vainqueur devant Souleymane Séogo du JCB.

Les championnes chez les dames sont Faouzia Traoré de l’ONB (-48 kg) et Cyndi Traoré (CK) chez les moins de 52 kg. Les autres championnes sont Mario Sanogo (-57 kg), Rabiatou Nikièma (-63 kg), Amina Diallo (-70 kg), Marina Nana (-78 kg) et Nelly Sawadogo (+78 kg).

Après quelques difficultés les années antérieures, la Fédération burkinabè de judo a pu tenir son championnat. « C’est un ouf de soulagement », reconnaît le président de la fédération Pimbi Nikièma.

Il juge le niveau de la compétition satisfaisant après les deux journées de combat. « Il y a eu quelques combats où le niveau était un peu bas. Mais il y a eu aussi des combats d’une grande qualité et nous espérons que cela va s’améliorer davantage », explique-t-il.

Les Jeux olympiques en ligne de mire

Pour le président Pimbi Nikièma, l’un des défis reste la participation aux compétitions internationales pour décrocher des points de qualification aux prochains Jeux olympiques, auxquels le Burkina Faso a toujours été présent.

C’est l’occasion pour lui de lancer « un appel à accompagner les judokas pour qu’on puisse participer à un maximum de compétitions afin de se qualifier aux Jeux de Los Angeles, surtout que depuis 2012, le judo est présent aux Jeux olympiques ».

Le directeur technique de la Fédération burkinabè de judo, Augustin Palm Sié, tire également satisfaction de ces championnats nationaux. Il assure avoir détecté des talents qu’il faut affiner à travers des compétitions.

« Nous allons nous mettre au travail et les booster. Tant qu’on ne participe pas aux compétitions, on ne peut pas dire totalement que nos athlètes sont prêts. Mais lorsqu’ils participent à des compétitions, forcément, ils seront aguerris et nous allons rapporter des médailles », assure-t-il.

Les meilleurs de la saison participeront à un tournoi à Yaoundé, puis aux Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar. Le Directeur général du Centre de contrôle des véhicules automobiles (CCVA), Hamed Barry, a parrainé cette compétition.

Son représentant, Hermann Kam, a salué la qualité de l’organisation et des combats. Pour lui, en acceptant de parrainer la compétition, c’est déjà le signe que la structure qu’il représente soutient le sport et le judo en particulier.

« La Fédération peut compter sur notre institution », assure-t-il. Après l’organisation de ces championnats, la Fédération burkinabè de judo espère participer aux compétitions internationales pour aguerrir ses athlètes.