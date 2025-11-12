Le film « Saana » de Pasteur photo participe à la 45e édition du film d’école de Vigik en Russie

Plus connu sous le pseudonyme de « Pasteur Photo », Batien Nignan représente le Burkina Faso au festival international de films d’école de Vidik à Moscou en Russie. Le photographe et également réalisateur participe à ce festival avec son film intitulé Saana, l’étranger en langue mooré.

« Je participe avec un film sur ce qui se passe dans mon pays, le Burkina Faso, où nous luttons contre les groupes terroristes depuis plus de 10 ans », a expliqué à une chaine russe Batien Nignan dit Pasteur Photo. Saana ou l’étrangère est une fiction de 14 minutes produite par l’Institut supérieur de l’image et du son-Studio École (ISIS-SE).

Ce film parle d’une famille modeste mais soudée qui accepte d’héberger un homme mystérieux de 40 ans, surnommé l’Étranger. Ce dernier souhaite passer la nuit pour se reposer. Cependant, pendant le séjour de l’Étranger, des évènements frappent le village. Lorsque Yoro décide de le renvoyer et de s’inscrire comme volontaire pour la défense de la patrie, cette décision divise la famille.

Un film qui aborde plusieurs sujets

Un sujet qui interroge sur les valeurs d’hospitalité burkinabè dans un contexte de crise, la recherche du gain facile, la cohésion sociale ou encore le rôle des volontaires pour la défense de la patrie dans la sécurité communautaire. C’est la deuxième fois que Batien Nignan participe à ce festival de film d’école.

Le festival se tient du 10 au 14 novembre 2025. Saana sera diffusé le jeudi 13 novembre 2025. Le festival international du film étudiant de Vigik a pour objectif de reconnaitre et encourager les jeunes talents du cinéma. 77 films sur divers thèmes et de plusieurs genres seront projetés pendant tout le long du festival.

Idrissa Ouédraogo a réalisé un stage à l’école de cinéma Vigik. D’autres comme Souleymane Cissé et Abderrahmane Sissako y ont été formés.