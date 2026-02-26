Police Municipale : Le grand déploiement commence à l’Arrondissement 7

Le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a officiellement inauguré ce jeudi 26 février 2026 le tout premier commissariat de police municipale d’arrondissement. Située au cœur du secteur 33 dans le quartier Sondogo, cette infrastructure moderne vient renforcer le maillage sécuritaire de la capitale.

Désormais, les habitants de l’arrondissement 7 n’auront plus à parcourir de longues distances pour leurs démarches administratives ou pour solliciter une intervention. Plus qu’un simple bâtiment, ce commissariat se veut le symbole d’une institution accessible et proche des citoyens.

Lors de la cérémonie, Paulin Kaboré, Directeur Général de la Police Municipale, a rappelé que cette implantation répond à la mission fondamentale de ses agents. « L’ouverture de ce commissariat d’arrondissement s’inscrit pleinement dans la vision d’une Police accessible, visible, humaine et engagée au quotidien pour la sécurité publique, la salubrité, la tranquillité publique et le respect des règles de la vie collective ».

Toutefois, le Directeur Général a souligné qu’une infrastructure, aussi moderne soit-elle, reste vaine sans ressources humaines suffisantes. Il a profité de l’occasion pour plaider en faveur d’un renforcement des effectifs.

«Nous plaidons respectueusement pour un recrutement structuré de Policiers Municipaux, afin d’étoffer les effectifs et de permettre à ces commissariats d’accomplir pleinement leurs missions dans les conditions optimales. A cela s’ajoute la logistique pour un service de sécurité plus efficace», a-t-il entres autres demandé.

L’inauguration du poste de Sondogo n’est que la première étape d’une stratégie plus vaste. Maurice Konaté a rassuré les populations que l’ambition est de reproduire ce modèle dans les autres arrondissements de la ville pour garantir une couverture sécuritaire équilibrée et équitable sur l’ensemble du territoire communal.

Le PDS a conclu la cérémonie en interpellant directement les agents qui intégreront ces nouveaux locaux, rappelant que ce bâtiment est le fruit des impôts des contribuables.

« Aux policiers municipaux, j’attends de vous un professionnalisme accru, une discipline exemplaire, un sens élevé du devoir et un comportement irréprochable dans l’exécution de vos missions quotidiennes. Vous êtes les visages de l’autorité municipale auprès des populations », a-t-il martelé.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24