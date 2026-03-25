Guinée : Toumba Diakité hospitalisé en urgence après un malaise en détention

Le Parquet général près la Cour d’appel de Conakry a annoncé le lundi 23 mars 2026, l’évacuation médicale d’Aboubacar Diakité, suite à un malaise survenu dans sa cellule à la maison centrale de Coyah, informe Guinee News

Selon un communiqué officiel signé par le procureur général Fallou Doumbouya, l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara a été pris en charge en urgence dans la nuit, avant d’être transféré à l’hôpital du camp Almamy Samory Touré.

Actuellement admis en soins intensifs, le détenu bénéficie d’une prise en charge médicale assurée par un personnel qualifié. Les autorités judiciaires assurent que toutes les dispositions nécessaires ont été prises, en coordination avec les services pénitentiaires et sanitaires, afin de garantir des soins conformes aux normes et respectueux de la dignité humaine.

Le Parquet précise également que l’état de santé d’Aboubacar Diakité fait l’objet d’un suivi « rigoureux et permanent », et promet de tenir l’opinion informée de toute évolution significative.

Figure centrale du procès des massacres du 28 septembre 2009, Toumba Diakité avait déjà suscité des inquiétudes par le passé concernant son état de santé, notamment de la part de ses avocats.

À travers cette communication, les autorités guinéennes réaffirment leur engagement à garantir le respect des droits fondamentaux des personnes détenues, dans le strict cadre de la légalité.