Sourou : 7 fils de Kassan se cotisent pour plus de 400 000 FCFA pour soutenir les VDP

Le mercredi 25 mars 2026, l’Association Wa Konkoun a marqué sa solidarité envers la localité de Kassan, dans la province du Sourou, par une importante remise de vivres aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) et de matériel de sport aux jeunes du village. Ce geste de générosité, d’une valeur totale dépassant les 400 000 FCFA, vise à renforcer la résilience des combattants tout en encourageant la cohésion sociale entre les six quartiers de la commune.

Le don alimentaire destiné aux VDP et aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) est composé de produits de première nécessité. Le lot comprend notamment dix sacs de riz de 50 kg, dix cartons de spaghetti, cinq bidons d’huile de 20 litres, ainsi que dix kilogrammes de sucre.

Un carton de thé et des cubes d’assaisonnement complètent ce dispositif de soutien à ceux qui assurent la sécurité de la localité au quotidien.

En plus du volet alimentaire, l’association a marqué son attachement à la vie sociale du village en offrant du matériel de sport. Pour encourager la jeunesse des six quartiers de Kassan, les membres ont distribué six ballons et deux jeux de maillots.

Ce geste symbolise la volonté de maintenir des liens fraternels et de dynamiser les échanges entre les fils et filles de la commune à travers des activités saines.

Cette initiative repose sur la mobilisation de sept ressortissants de Kassan, dont la majorité réside à Ouagadougou ou dans d’autres villes du pays. « C’est venu d’une idée puisque nous sommes des ressortissants de Kassan. On avait prévu aussi pouvoir donner un don à nos FDS et VDP, comme c’est eux qui sont chargés de la défense de notre village et puis la patrie en général », a expliqué Boureima Sanguisso, trésorier de l’association Wa Konkoun.

Le geste a été particulièrement salué par les bénéficiaires qui ont souligné la capacité de mobilisation de ce comité restreint. Boureima Sanguisso a précisé l’impact de cette démarche collective.

« Vu ce qu’on a fait, je crois que ça a motivé beaucoup de personnes. Ils croyaient même pas, puisque hier même les représentants avaient eu à parler que ça s’est jamais vu, sept personnes pour s’organiser et venir faire ce don-là », a-t-il affirmé.

L’Association Wa Konkoun est dirigée par un bureau composé du président Drabo Jonathan, du secrétaire général Drabo Ali et du trésorier Sanguisso Boureima.

Les autres membres actifs sont Drabo Ibrahim Nour, Drabo Augustin, Zerbo Salif et Zerbo Zakaria. Par cet acte de solidarité, ces sept fils du village de Kassan espèrent inspirer d’autres initiatives similaires au profit des communautés locales et de la résilience nationale.

Akim KY

Burkina 24