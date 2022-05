Qualification des Étalons à la Coupe du monde : L’UNSE soutient Hubert Velud

0 Partages Partager Twitter

Après avoir pris part, à la cérémonie de présentation officielle du nouveau sélectionneur des Étalons du Burkina Faso, Hubert Velud, l’Union nationale des supporters des Étalons (UNSE) dit, à travers une note, adhérer et appelle au soutien de son programme, ce lundi 23 mai 2022.

Par la voix de El Hadj Ousseni Tougouma, le président de l’Union Nationale des supporters des Étalons (UNSE) dit avoir écouté avec intérêt les propos du technicien français Hubert Velud qui a rassuré l’ensemble des Burkinabè et principalement le monde du football burkinabè qu’il va travailler à bâtir une équipe forte et solidaire.

Comme à clamer l’UNSE, le coach a également parlé de ses objectifs qui consistent d’abord à qualifier le Burkina Faso à la prochaine CAN, en Côte d’Ivoire en 2023 et faire mieux que ses prédécesseurs et enfin qualifier le Burkina Faso à une première Coupe du monde.

« Consciente du rôle prépondérant que doit jouer l’Union nationale des supporters des Etalons (UNSE) dans l’atteinte de ces objectifs, qui contribueront au bonheur de tous, l’UNSE réitère son accompagnement au coach tout en demandant l’accompagnement de tous les acteurs intervenant ou pas dans le football burkinabè », indique l’écrit.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

