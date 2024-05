Soutien à la Transition : Appel à mobilisation pour un meeting populaire le 11 mai 2024 à Ouagadougou

publicite

La Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC) a convié l’ensemble des patriotes burkinabè à un meeting populaire le 11 mai 2024, au stade Issoufou Joseph Conombo (ex-stade municipal de Ouagadougou). L’annonce a été faite au cours d’une conférence de presse, ce mercredi 8 mai 2024, à Ouagadougou.

Pour la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC), après près de 21 mois de gestion du pouvoir, délai consenti par la Charte, sans répéter les innombrables acquis, c’est un secret de polichinelle de dire que les résultats sont au rendez-vous.

« En effet, de la réorganisation de l’armée à l’amélioration des conditions de vie des populations, en passant par l’affirmation de notre souveraineté, les avancées sont plausibles », a fait savoir Basile Farga, Secrétaire général (SG) de la coordination.

Si la coordination salue les acquis déjà engrangés et est convaincue de la dynamique en cours, elle attire cependant l’attention sur le fait que le terrorisme, principal mal gangrénant notre société, a eu le temps de s’enraciner au point que son déracinement ne peut se faire en un coup de baguette.

L’autre contrainte, a-t-elle poursuivi, c’est le délai prévu par la Charte de la Transition qui arrive bientôt à son terme, notamment en juillet 2024. « Que faut-il faire face à cette contrainte de délais ? », a alors questionné Basile Farga, SG de la coordination.

Pour la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC), le meeting populaire du 11 mai 2024, prévu se tenir du côté du stade Issoufou Joseph Conombo (ex-stade municipal de Ouagadougou), est un « rendez-vous historique » et « solennel ». C’est donc sans distinction aucune qu’elle a invité l’ensemble du peuple burkinabè à y prendre part.

« Sans distinction d’opinion, de bord politique, de couche sociale et d’appartenance quelconque, ce grand rendez-vous concerne toute la population burkinabè à l’échelle nationale. Dans un esprit de conciliation, ce sera l’occasion pour les participants, de décliner leur vision pour les perspectives de la Transition », a fait savoir Basile Farga. La CNAVC a par ailleurs invité « les détracteurs de nuit et de jour à revenir à la raison et d’embarquer dans le navire de l’espoir avant que celui-ci ne prenne le large ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

