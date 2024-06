Communiqué nécrologique : Décès de CHATAH Odette Marie Martha épouse KABORE , Faire-Part

publicite

Les grandes familles KABORE à Ouagadougou, BOBO DIOULASSO,

KOUDOUGOU, COTE D’IVOIRE et FRANCE, les familles alliées à OUAGADOUGOU,FRANCE,et GUINEE CONAKRY, KABORE Aboubacar, ses enfants KABORE Safiatou Anne-Marie épouse MARCHAL, KABORE Hamsetou Ingrid épouse THIOMBIANO, ses beaux fils Louis MARCHAL et Aziz THIOMBIANO, ses petits enfants MARCHAL Nolan, MARCHAL Elyam, THIOMBIANO Cheryl, THIOMBIANO Kylian ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur épouse ,

mère, grand mère, belle mère CHATAH Odette Marie Martha épouse KABORE ancienne secrétaire de direction de l’institut de recherche en science de lasanté (IRSS) du CNRST et chevalier de l’ordre national. Décès survenu le 14 juin 2024 à l’âge de 73 ans.

Le programme des obsèques se déroulera comme suit:

Le vendredi 21 juin 2024 veillée au domicile de la défunte sis à Goughin de 20h à 21h00 (Suivi d’un moment de recueillement et de témoignages)

Le samedi 22 juin 2024 dernier hommage à la défunte suivi de l’inhumation au domicile sis à wemtenga 11 H 00.

J’entendis une voix forte venant du ciel qui disait: «Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n’y aura plus ni deuil, ni cri,ni douleur, car ce qui existait avant a disparu.»

Apocalypse 21:3-4

Info line: 69 75 16 47 – 78 39 70 49

