Communiqué nécrologique | Décès de LANKOANDE née GAYERI Pkiani Agnès : AVIS DE REMERCIEMENTS

La grande famille LANKOANDE à Piéla, à Fada N’Gourma, à Ouagadougou, au Canada.

Les grandes familles GAYERI, YARGA, TABOUDOU, OUOBA, TINDANO, BANGOU et GUITANGA à Bilanga-Yanga, à Piéla, Ouagadougou, Bogandé, Fada, Montréal, LANKOANDÉ Robert et ses enfants.

Les familles alliées, GADOU, SAGADOU, DJOLGOU, CESSOUMA, YARGA, MANO, DAMOLGA, LOMPO, BAMOGO, BEOGO, KABORE, BAZIÉ, TAPSOBA, OUOBA, LINGANI, CISSÉ, LANKOANDE et YODA.

Très touchés par les marques de sympathie, de réconfort et de soutiens divers dont vous avez fait montre lors du décès le mercredi 12 Mars 2025 à Ouagadougou, de leur Epouse, mère, tante, grand-mère, arrière-grand-mère Mme LANKOANDE née GAYERI Pkiani Agnès.

Ils renouvellent leurs sincères remerciements et leur profonde gratitude aux parents, aux amis, aux voisins de Ouagadougou et de Piéla, et aux Connaissances qui les ont assistés et soutenus lors de cette douloureuse épreuve.

Que Dieu vous comble au centuple de ses bienfaits.

Paix à son âme !

La grande famille vous demande de vous unir à elle en union de prière pour le repos de son âme.

Donne lui seigneur, le repos éternel et que brille sur elle la lumière de ta face.

