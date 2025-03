Communiqué | Avis de recrutement : L’Ambassade du Japon au Burkina Faso recrute pour deux (02) postes d’assistants

publicite

L’Ambassade du Japon au Burkina Faso recrute pour deux (02) postes d’assistants.

Postes à pourvoir : Deux (02) assistants

Diplôme : Titulaire d’un diplôme de fin d’études supérieures

Durée du contrat : CDD d’un (01) an, renouvelable

Un (01) assistant (affaires politiques et coopération)

Outre les missions courantes qui lui seront confiées, l’Assistant aura pour principales responsabilités la rédaction et suivi des Notes Verbales et des lettres officielles, la rédaction des discours de l’Ambassadeur et d’autres membres du personnel de l’Ambassade, la rédaction des comptes-rendus de réunions en français et en anglais. Un excellent niveau d’anglais est requis, et une expérience dans le domaine de la coopération internationale serait un atout.

Un (01) assistant (réparations et entretiens des bâtiments)

L’Assistant aura pour principales responsabilités la gestion et entretien des bâtiments de l’Ambassade et de la Résidence de l’Ambassadeur, ainsi que des équipements techniques associés, la prise en charge des réparations diverses et l’assistance aux tâches du bureau administratif. L’Assistant doit disposer de connaissances approfondies dans le domaine des installations et des équipements, et d’un carnet d’adresses bien fourni dans les milieux professionnels du bâtiment et des équipements techniques.

Date limite de dépôt des candidatures : le 31 mars 2025 à 12h00

Pour plus d’informations sur les postes et les modalités de candidature, veuillez consulter notre site web à l’adresse suivante :

https://www.bf.emb-japan.go.jp/itpr_fr/ambassade.html

NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Tout dossier déposé ne pourra plus être retiré, même en cas d’admission.

