Niger : Suspension de RFI, France 24, AFP, TV5 Monde, TF1 Info, Jeune Afrique, Mediapart, LSI Africa et France Afrique Média

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Le général Abdourahamane Tiani, Président du Niger
Le général Abdourahamane Tiani, Président du Niger

L’Observatoire National de la Communication (ONC) du Niger a annoncé, dans un communiqué officiel en date du 9 mai 2026 à Niamey, la suspension de plusieurs médias internationaux sur l’ensemble du territoire.

La décision concerne notamment France 24, Radio France Internationale (RFI), AFP, TV5 Monde, TF1 Info, Jeune Afrique et Mediapart, ainsi que d’autres plateformes comme LSI Africa et France Afrique Média.

Selon l’ONC, ces médias ont diffusé de manière répétée des contenus jugés susceptibles de compromettre l’ordre public, la cohésion sociale, la stabilité des institutions républicaines et le moral des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte pour la sécurité.

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L’institution rappelle que la liberté de la presse doit s’exercer dans le respect des lois en vigueur, de l’éthique professionnelle et des intérêts supérieurs des nations de l’espace AES.

Elle appelle par ailleurs les médias, les acteurs du numérique et les leaders d’opinion à davantage de responsabilité dans le traitement des questions sensibles liées à la sécurité et à la cohésion sociale. Le communiqué est signé du président de l’ONC, Ibrahim Manzo Diallo.

     
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