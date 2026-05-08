Recyclage des déchets plastiques : Plus de 100 jeunes formés à la fabrication de pavés écologiques à Ouagadougou

Au Burkina Faso, des déchets autrefois considérés comme une menace pour l’environnement deviennent désormais une source d’opportunités économiques. Plus de 100 jeunes ont achevé, ce vendredi 8 mai 2026 à Ouagadougou, une formation pratique dédiée à la transformation des déchets plastiques en matériaux de construction écologiques.

Organisée par l’Association des Acteurs des Déchets Plastiques, cette initiative a permis aux participants d’acquérir, durant trois semaines, des compétences dans la fabrication de pavés, briques et dalles à base de plastique recyclé mélangé au sable. La cérémonie de clôture a marqué la fin de la formation débutée le 21 avril 2026.

Pour le président de l’association, Boukary Konditamdé, la gestion des déchets plastiques peut devenir un véritable levier de développement économique et social. « Si nous arrivons à bien gérer les déchets plastiques, ils ne seront plus un problème pour notre environnement. Mais une véritable opportunité pour créer des emplois pour les jeunes et les femmes », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette formation vise à encourager la création future d’unités locales de production capables de valoriser les déchets plastiques en produits utiles pour l’aménagement urbain.

Le secrétaire général de l’association, Abdoul Latif Zallé, a salué l’engagement des apprenants durant les 21 jours de formation. Il a estimé que cette initiative apporte une réponse concrète à la fois au chômage des jeunes et aux défis environnementaux.

« Les déchets plastiques sont une matière première. Nos jeunes diplômés aujourd’hui seront les entrepreneurs de demain », a-t-il affirmé.

Les bénéficiaires ont, quant à eux, insisté sur l’impact pratique de la formation. Inna Zongo, l’une des participantes, a expliqué que cette expérience leur a permis de changer leur regard sur les déchets plastiques.

« Nous avons compris que certains déchets plastiques constituent en réalité une ressource précieuse et une réponse concrète aux défis environnementaux de notre pays », a-t-elle confié. Elle a assuré que les apprenants entendent désormais jouer un rôle actif dans l’assainissement de leurs quartiers et la promotion de l’économie circulaire.

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Le formateur principal, Pierre Kansouloum, a souligné que les participants ont été initiés à l’ensemble de la chaîne de valorisation des déchets plastiques à savoir la collecte, le tri, la transformation et la fabrication des produits finis. « Chaque pavé produit représente un pas de moins vers la pollution et un pas de plus vers le développement durable », a-t-il indiqué.

Présent à la cérémonie au nom du parrain, le chargé de mission à la Présidence du Faso, Patrick Ganpéné, a salué une initiative porteuse d’espoir pour la jeunesse burkinabè.

A l’écouter, ce projet contribue à réduire le chômage tout en participant à l’assainissement des villes grâce à la transformation des sachets plastiques en matériaux utiles pour l’aménagement urbain.

Les organisateurs ambitionnent désormais de multiplier ce type de formation afin de toucher davantage de jeunes à travers le Burkina Faso.