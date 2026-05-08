Agence Faso Mêbo : Le personnel des Nations Unies apporte une contribution de plus de 7,2 millions FCFA

Au dernier semestre de l’année 2025, la Fédération des associations du personnel du système des Nations Unies au Burkina Faso a lancé une campagne de collecte de fonds afin d’apporter sa contribution à l’Agence Faso Mêbo. Ce vendredi 8 mai 2026, elle a remis un chèque d’une valeur de 7 200 813 FCFA à la structure.

À travers ce geste, le personnel du système des Nations Unies réaffirme son engagement aux côtés du Burkina Faso. Selon Patrick Nakolendousse, président de la Fédération des associations du personnel du système des Nations Unies, cette contribution traduit la volonté du personnel onusien d’accompagner les actions engagées par le gouvernement burkinabè.

“Cette contribution revêt une portée hautement symbolique. Elle exprime la volonté claire du personnel du système des Nations Unies de demeurer un partenaire engagé, solidaire aux côtés du Burkina Faso et de ses citoyens”, a-t-il déclaré.

Pour lui, cette initiative reflète les valeurs fondamentales des Nations Unies, notamment la dignité humaine, l’entraide, la paix et le respect mutuel.

“Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l’ensemble des collègues qui ont contribué à cette initiative. Leur mobilisation illustre qu’à travers des gestes collectifs même modestes, il est possible de générer un impact porteur de sens”, a-t-il ajouté.

Dié Millogo, chargé de mission au ministère des Affaires étrangères, a salué ce geste qu’il qualifie de salutaire. « C’est un engagement auprès de nos populations et aux initiatives lancées par nos plus hautes autorités de notre pays”, a-t-il souligné. Il a également exprimé le souhait de voir d’autres fonctionnaires issus d’institutions internationales emboîter le pas au personnel du système des Nations Unies.

Le coordonnateur résident par intérim du système des Nations Unies au Burkina Faso, Maurice Azonnankpo, a rappelé que ce don est la contribution de l’ensemble du personnel des Nations Unies au Burkina Faso, toutes catégories confondues, en soutien à l’initiative Faso Mêbo.

“Et cela fait partie des valeurs que le système des Nations Unies promeut ici au Burkina Faso. Donc c’est une initiative qui a été portée par l’ensemble du personnel des Nations Unies qui confirme une fois encore les valeurs de solidarité, les valeurs de résilience et surtout les valeurs de partager, de ne laisser personne de côté sur lesquelles nous travaillons aux côtés des autorités de ce pays”, a-t-il appuyé.

Pour rappel, chaque représentation régionale de l’Agence Faso Mêbo bénéficiera d’une enveloppe d’un million de FCFA, tandis que le reste de la somme reviendra à la représentation du Kadiogo.

W.S

Burkina 24