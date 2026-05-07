Burkina Faso : Près de 390 000 entreprises recensées, l’économie largement dominée par l’informel

L’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a procédé à la restitution officielle des résultats du Recensement général des entreprises (RGE) au Burkina Faso, le mercredi 06 mai 2026, à Ouagadougou. La cérémonie de restitution a été présidée par le Secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, Vieux Abdoul Rachid SOULAMA, représentant le ministre de l’Economie et des Finances.

L’opération a permis d’identifier 389 172 unités économiques sur l’ensemble des secteurs formel et informel sur le territoire burkinabè, dont 96,5 évoluant dans le secteur de l’informel. Sur les 389 172 unités économiques, 98,9% sont des établissements uniques ; 0,9% sont secondaires et 0,3% sont des établissements-sièges.

En ce qui concerne la répartition spatiale, 76% de ces unités économiques sont concentrées dans quatre régions, à savoir le Kadiogo (46,8%), le Guiriko (18%), le Nando (6,4%) et le Nakambé (4,8%). Selon la répartition par branche d’activités, le commerce occupe la première place avec 52,7% suivi des activités de fabrication, 17,9% et l’hébergement et restauration, 13,4%.

Les données indiquent également que l’informel atteint 98,8% dans les régions du Yaadga, Oubri et Tannouyan. Seul le Kadiogo affiche le plus haut taux de formalisation des unités avec 5,3%.

Les dirigeants d’unités économiques sont constitués à 69,7% d’hommes et 30,3% de femmes. 378 113 entreprises, soit 98%, sont dirigées par des nationaux. Quant aux nationalités étrangères, les Togolais viennent en tête suivis des Nigérians, des Béninois, des Ivoiriens, des Nigériens et des Maliens. Parmi les dirigeants d’unités économiques, 38,1% n’ont aucun diplôme et seuls 6,3% des dirigeants sont titulaires d’un diplôme du supérieur.

Le recensement général des entreprises a été lancé en août 2024 et a coûté environ 2 milliards de F CFA. Elle a pour objectif de disposer d’informations fiables et à jour sur l’ensemble des unités économiques évoluant dans les secteurs formel et informel résidant sur le territoire national. Les résultats offrent, pour la première fois, une photographie complète, géoréférencée et actualisée du tissu économique national.

Source : DCRP/MEF