Ouahigouya : La fibre Optique de Orange Burkina désormais accessible

‎‎C’est désormais officiel. La fibre optique Orange est désormais accessible à Ouahigouya, chef-lieu de la région de Yaadga. La cérémonie de lancement est intervenue le mercredi 06 mai 2026. Les ménages ainsi que les entreprises ont désormais la possibilité de se doter d’une connexion illimitée, selon le type d’abonnement qui leur convient.

‎‎Ouahigouya, à l’instar des autres villes du Burkina Faso, reçoit à son tour, les services de la fibre Orange. Une solution de connectivité Internet haut débit, allant de 50 à 300 Mbps.

Une étape majeure de franchie dans le développement numérique de la localité, selon Julienne Tankoano, responsable commerciale de Orange Burkina à Ouahigouya.

‎« La fibre optique représente une véritable révolution technologique permettant de répondre aux besoins croissants des populations en matière de communication, d’éducation, de santé, d’entrepreneuriat et d’innovation dans notre région », a-t-elle fait savoir tout en invitant les populations à s’approprier de cette technologie.

‎‎Karim Tasbedo, représentant du gouverneur de la région de Yaadga, procédant au lancement officiel de la Fibre Optique a invité à son tour, les populations à s’approprier de cet outil qu’il juge stratégique. « La fibre optique est une opportunité, et son impact dépendra de l’usage que nous en ferons collectivement. Faisons-en un instrument de progrès, d’innovation et de développement durable au service de tous », a-t-il souhaité, avant de féliciter l’ensemble des acteurs ayant contribué à la concrétisation de ce projet.

‎‎Les offres sont subdivisés en cinq packs selon le besoin du client. Il s’agit des formules suivantes : Orange Fibre Accès avec 50 Mbps pour un montant de 14.900 FCFA/mois ; Orange Fibre Découverte avec 75 Mbps pour un montant de 19.900 FCFA/mois ; Orange Fibre Essentiel avec 100 Mbps pour un montant de 24.900 FCFA/mois ; Orange Fibre Élite avec 200 Mbps montant de 29.900 CFA/mois, et Orange Fibre Premium avec 300 Mbps pour un montant de 69.900 FCFA/mois.

‎‎Rasmane Sankara, chef du département stratégique à Orange Burkina Faso, parrain de la cérémonie a exprimé sa satisfaction quant aux choix stratégique opéré par la direction centrale en disponibilisant la fibre optique à Ouahigouya. Selon lui, c’est une véritable révolution qui transforme les habitudes et les façons de faire.

‎‎« Il n’y a plus de c’est lent ou encore ce n’est pas stable. Tout ça c’est fini avec la Fibre Orange. Cette infrastructure va contribuer à renforcer le secteur éducatif car, les étudiants et les chercheurs vont davantage se former dans la recherche ; aussi, les opérateurs économiques qui échangent beaucoup avec l’extérieur bénéficieront d’une connexion stable qui leur permettra de communiquer à géographie zéro », a-t-il soutenu.

‎‎A l’occasion du lancement à Ouahigouya, une promotion spéciale a été annoncée au grand bonheur des consommateurs. Durant deux semaines, notamment à partir de ce mercredi 06 mai 2026, tout abonné bénéficiera d’un mois supplémentaire de connexion offerte, de même que le box et l’installation qui sont également gratuits, a laissé entendre, la responsable commerciale.