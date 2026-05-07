Communiqué | Annulation du processus de recrutement exceptionnel ONEA 2026

👉🏽Le Cabinet Perceptis Sarl informe, avec un profond regret, l’ensemble des candidats ayant postulé dans le cadre du recrutement exceptionnel lancé pour le compte de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA), au titre de l’année 2026, que le processus de recrutement est annulé.

Cette décision est indépendante de la volonté du Cabinet, qui reste disponible.

👉🏽Le Cabinet Perceptis Sarl tient à présenter ses sincères excuses à tous les candidats pour les désagréments que cette situation pourrait occasionner, notamment les efforts consentis dans la constitution et la soumission des dossiers de candidature.

👉🏽Le Cabinet exprime sa gratitude à l’ensemble des postulants pour l’intérêt manifesté envers ce processus de recrutement et pour la confiance accordée.

👉🏽Les candidats sont invités à suivre les canaux officiels de communication pour toute information complémentaire ou pour d’éventuelles nouvelles dispositions.