Sécurité au Mali : L’armée révèle l’échec d’un complot d’envergure

Lors d’un point de presse tenu le mercredi 6 mai 2026, la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a apporté des clarifications majeures sur la situation sécuritaire, mettant en lumière la riposte fulgurante des Forces Armées Maliennes (FAMa) face aux attaques coordonnées du 25 avril dernier.

Les autorités militaires ont révélé que les attaques simultanées ayant visé Bamako et plusieurs régions s’inscrivaient dans une tentative « vaine et désespérée » de déstabiliser l’État. Le complot visait directement les plus hautes autorités de la Transition malienne.

La DIRPA a ainsi dévoilé l’identification de deux véhicules kamikazes. Le premier destiné au domicile du ministre de la Défense et le second à la résidence du chef de l’État, le Général d’Armée Assimi Goïta. Ces opérations terroristes ont bénéficié de complicités internes et externes, impliquant plus de 10 000 combattants mobilisés pour tenter d’ébranler la nation.

La force de frappe des FAMa en action

Face à cette menace asymétrique, la réaction de l’armée malienne a été d’une vigueur exceptionnelle. Plusieurs centaines de terroristes ont été neutralisés et d’importants lots de matériels, incluant des motos et des véhicules, ont été récupérés ou détruits.

Cette maîtrise du terrain repose sur une synergie efficace entre les troupes au sol et une surveillance aérienne constante par drones et avions, permettant de désorganiser les tentatives de regroupement ennemi.

Grâce à cet engagement, certains axes routiers stratégiques notamment vers Ségou sont restés praticables, tandis que des opérations sont en cours pour sécuriser des corridors. Parallèlement, une réarticulation stratégique est opérée dans la région de Kidal pour assurer une occupation totale et sereine du territoire.

L’état-major salue le professionnalisme des soldats, qualifiés de « remparts de la liberté », et exhorte la population à ne pas céder à la guerre hybride et à la désinformation. La vigilance citoyenne et le refus de l’amalgame restent essentiels pour soutenir l’effort de guerre et garantir la souveraineté nationale.