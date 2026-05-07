Afrique : L’ascension des jeunes dirigeants relance le débat sur le « contrat de génération »

Le paysage politique africain connaît une mutation progressive marquée par l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants. De plus en plus de jeunes figures accèdent aux plus hautes responsabilités, à l’image du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, incarnant pour certains un symbole de rupture et de renouveau sur le continent.

Cette montée en puissance de jeunes leaders est largement perçue comme une réponse aux aspirations d’une population africaine majoritairement jeune, en quête de nouvelles méthodes de gouvernance et d’un leadership plus proche des réalités actuelles.

Mais cette dynamique soulève également une question centrale : comment concilier renouvellement générationnel et transmission de l’expérience politique ?

Le président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso, a récemment insisté sur la nécessité d’éviter une opposition entre générations. Selon lui, l’arrivée des jeunes au pouvoir ne doit pas signifier l’exclusion systématique des anciens.

« Des jeunes qui accèdent au pouvoir, c’est toujours un bon signe. Ce n’est pas une raison pour tuer tous les vieux. On construit ensemble le pays en établissant des contrats de génération », a-t-il déclaré.

À travers cette notion de « contrat de génération », l’idée défendue est celle d’une complémentarité entre la jeunesse et l’expérience. Les nouveaux dirigeants apporteraient l’énergie, l’innovation et la proximité avec les aspirations populaires, tandis que les anciennes générations contribueraient par leur vécu institutionnel et leur connaissance des rouages de l’État.

Dans plusieurs pays africains, ce débat prend une dimension particulière dans un contexte marqué par les transitions politiques, les défis sécuritaires et les attentes sociales croissantes.