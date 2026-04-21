Décès de El hadj OUEDRAOGO Zitgnimgnan Moussa Aubaret : Remerciement et Faire-part

Sa Majesté le NAABA TIGRE Dimibila de TEMA/Chef de Canton ;

Le NAABA SIGRI de SEGUEDIN ;

Les grandes familles OUEDRAOGO, SAWADOGO, ZOUNGRANA à Séguedin, Tèma, Bokin, Tanonsgo, Kouima, Guipa Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Cote D’Ivoire ;

Les épouses :

Adja Ramata SAWADOGO

Feue Fatimata SIDIBE

Adja Awa SAWADOGO

Les enfants : Omar, Issouf, Fatimata, Ousseni, Salamata Béatrice, Seydou, Adissa, Aboubacar Sidiki, Mamounata, Mahamadi, Zalissa, Korotimi, Abdoul Aziz, Cheick Hamed, Bonn Yamine, Mahamoudou, Abdoul Fathaou,

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Les frères et sœurs

Les familles alliées : CONGO, KOUNIKOROGO, OUEDRAOGO, SIMPORE, GOUEM, BAYALA, OUANGO, COMPAORE, DAO, TRAORE, KOLESNORE, TEGUERA, SANKARA

Très touchés par les nombreuses marques de compassion, de solidarité et de soutien moral, spirituel, matériel et financier qui leur ont été témoignés lors du rappel à Dieu, le 10 janvier 2026 à Ouagadougou, suivi de l’inhumation le 11 janvier 2026 à Séguédin/Tema, de leur époux, père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, frère et ami

El hadj OUEDRAOGO Zitgnimgnan Moussa Aubaret agent commercial à COVODIAM (CFAO) à la retraite

adressent leurs sincères remerciements aux autorités administratives coutumières et religieuses, à tous les parents, amis, voisins, collègues et connaissances pour leur présence et leur soutien en cette douloureuse épreuve.

Ils vous informent par ailleurs que le Doua du 100ᵉ jour aura lieu le Dimanche 26 Avril 2026 à 9H à Seguédin /TEMA.

« In na lillahi wa inna ilayhi raji ‘un »

« En vérité, nous appartenons à Allah, et en vérité c’est à lui que nous retournerons »

(Sourate Al-Baqara, verset 156)

UNION DE PRIÈRES