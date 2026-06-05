Communiqué | SCOOP-CA/APEC / Élection des délégués régionaux : Découvrez les conditions de candidature

Conditions générales de candidature

Peuvent faire acte de candidature les personnes physiques ou morales (sociétés commerciales, associations ou coopératives) remplissant les conditions suivantes :

• être de nationalité burkinabè ;

• être souscripteur à l’Actionnariat populaire (détenir des parts sociales de la SCOOP-CA/APEC) ;

• résider dans la région concernée ;

• jouir de ses droits civiques et d’une bonne moralité (pour les personnes physiques ainsi que les représentants des personnes morales) ;

• être âgé d’au moins 18 ans à la date du scrutin pour les personnes physiques ;

• n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’au moins trois (03) mois ferme ou de dix-huit (18) mois avec sursis pour des infractions commises au Burkina Faso ou à l’étranger, conformément au Code pénal burkinabè ;

• disposer des compétences nécessaires pour conseiller, assister et contrôler l’équipe technique, et être en mesure de rendre compte à l’Assemblée générale des souscripteurs ;

• être disponible et engagé pour assumer les responsabilités liées au mandat.

Conditions spécifiques aux sociétés commerciales

En plus des conditions générales, les sociétés commerciales doivent :

• exister légalement depuis au moins cinq (05) ans ;

• être à jour de leurs obligations fiscales ;

• ne pas faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

NB : Le représentant désigné par la société doit être âgé d’au moins 18 ans.

Composition du dossier de candidature

Le dossier de candidature doit comprendre :

• une copie légalisée de la CNIB ou du passeport ;

• une copie du carnet de membre ou une preuve de souscription ;

• un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

• une lettre de motivation ;

• un CV détaillé (facultatif).

Pour les personnes morales, joindre également :

• le procès-verbal de l’Assemblée générale (PV d’AG) désignant le représentant de la structure ;

• pour les sociétés commerciales : l’extrait du RCCM, l’IFU, une attestation de situation fiscale, une attestation de non-faillite et une attestation de non-liquidation ;

• pour les associations : le récépissé d’existence ;

• pour les coopératives : le registre des sociétés coopératives.

Dépôt des candidatures

Les dossiers de candidature sont recevables auprès des Gouvernorats